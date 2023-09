El gobierno de Ponferrada designa a sus cargos de confianza

El equipo de gobierno de Ponferrada ha dado a conocer el nombre de las personas que desempeñarán los puestos de confianza por designación del alcalde, Marco Morala, para ayudar al gobierno local al cumplimiento de las tareas municipales.

Estas personas se suman a las que ya habían sido designadas para los restantes grupos políticos municipales. «Se trata de completar este organigrama, como lo tienen las principales corporaciones locales españolas, para facilitar la proximidad del equipo de gobierno con los ciudadanos y hacer más fluida la puesta en marcha de las políticas públicas municipales», apuntó la concejala de Presidencia, Lidia Coca.

En ese sentido, Eva Márquez será la jefa del gabinete de la alcaldía; los encargados de comunicación del gobierno municipal serán María Canedo y Javier Martínez, que llevarán las relaciones con los medios de comunicación fundamentalmente. Por su parte, Cristina López Voces, exconcejala de USE Bierzo, se encargará de la asistencia de coordinación de las competencias no delegadas en otras áreas de gobierno y finalmente Marcos Díez Bodelón, también relacionado con USE en el anterior mandato, será asistente de asesoramiento del grupo municipal popular.

«Con estas designaciones se culminan los nombramientos del equipo de gobierno de manera que este grupo humano trabaja de forma coordinada para poner en marcha los compromisos adquiridos por el alcalde de Ponferrada, Marco Morala, en su investidura, hacer más fácil la colaboración de las áreas principales del gobierno municipal con la administración local y más cercana la labor del equipo de gobierno a los ciudadanos», concluyó.