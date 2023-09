El Gobierno pide instalar los Puntos Violeta en los conciertos y Ponferrada lo rechaza

El Gobierno de España, a través de la Subdelegación del Gobierno en León y de la Delegación del Gobierno en Castilla y León, solicitó el 30 de agosto al Ayuntamiento de Ponferrada que le permita instalar los Puntos Violeta en los conciertos de las fiestas de la Encina.

Así lo confirmó la delegada, Virginia Barcones, que indicó que estaban a la espera de que el equipo de Gobierno les diera la autorización. «Ya está todo listo, solo necesitamos la autorización, para que la campaña 'Ser libre, estar viva' también esté en las fiestas de Ponferrada, que sean punto de referencia para erradicar cualquier tipo de violencia machista, que sean punto de referencia para que en el caso de que se produzca cualquier tipo de agresión esté todo perfectamente coordinado para dar una respuesta eficaz a la víctima, pero también una respuesta policial», indicó.

A su vez, Barcones recordó que desde que existen registros, en el Bierzo cuatro mujeres han sido asesinadas y «en nombre de todas ellas, de todas las que han sido agredidas, de las que necesitan protección, que sepan que por parte del Gobierno, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado esto es una absoluta prioridad, protegerlas,acompañarlas».

Ante esto, el alcalde de Ponferrada, Marco Morala, aclaró que esta misma semana respondió solicitando más información, la cual no ha recibido, por lo tanto «la ley es la ley, no creo que la delegada esté por encima de la ley, no ha habido más aclaraciones y por tanto no ha habido autorización evidentemte». De hecho, explicó que es un procedimiento que todavía está abierto y que se resolverá a partir del 12 de septiembre.

Además, el regidor volvió a insistir en que lo que ha hecho el equipo de Gobierno es «mejorar y ampliar la atención a todo tipo de víctimas, a todo tipo de delitos» con «más profesionalidad», ya que los Puntos Violeta eran «más voluntarismo». «Todo se está desarrollando sin incidencias, perfectamente atendidos por nuestra Policía Municipal y por esa psicóloga», concluyó.

Apuesta por el futuro del Bierzo

Por otro lado, la delegada del Gobierno en Castilla y León quiso felicitar a todos los bercianos y bercianos en su día grande. Fecha que también tiene que servir «de reivindicación de esta tierra por el presente y por el futuro». «Hoy toca que los bercianos y bercianas celebren el orgullo de pertenecer a una tierra que tiene una identidad, un paisaje y un paisanaje único que quiere tener futuro. Por eso las instituciones que hoy venimos aquí a acompañarle tenemos que comprometernos con las inversiones necesarias para que todo ese potencial que tiene el Bierzo se transforme en una oportunidad de futuro», añadió Barcones.

En ese sentido, destacó los recursos del Gobierno «para hacerlo realidad», con la «oportunidad única» de los Planes de Transformación y Resilencia, dentro de los que se incluyen partidas para la Transición Justa. «Son muchísimos los proyectos que en estos momentos tenemos en marcha pero no tenemos que caer en la autocomplacencia, tenemos que ser capaces de ejecutar todos esos proyectos que, o bien estamos gestionando con los ayuntamientos, o que estamos gestionando directamente para que esto que parece buenos deseos se transforme en una realidad más inmediata», concluyó.