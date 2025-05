García Marín ve «posible y viable» que el próximo Grado de Medicina se imparta también en el Bierzo

Elbierzonoticias Ponferrada Martes, 20 de mayo 2025, 20:01 Comenta Compartir

El que fuera rector de la Universidad de León, Juan Francisco García Marín, ha segurado hoy que es «posible y viable» impartir el futuro Grado de Medicina desde el primer curso tanto en León como en Ponferrada, en contra de la opinión de la actual rectora, Nuria González, quien apuesta por la llegada de estos estudios al Campus del Bierzo en los últimos cursos.

Así lo dijo Marín esta tarde durante su visita a la capital berciana para participar en la clausura del curso de la Universidad de la Experiencia, donde aseguró que es una cuestión de «voluntad». «Sí, es posible desde el principio», dijo de forma contundente. «Es más trabajo y depende de que los profesores, si viven en León, vengan a Ponferrada. Pero esa es la cuestión de siempre. Posible y viable es, pero tiene que haber entendimiento y voluntad», añadió.

Eso sí, Marín recordó que para implantar unos estudios como los de Medicina, la ULE necesita contar con la financiación necesaria. «Está claro que no se puede poner si no hay financiación. Una universidad, como la de León, no puede soportar solita un grado como Medicina», aseguró. Y es que actualmente los estudios más caros son Medicina y Veterinaria.