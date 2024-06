Las fuerzas de seguridad buscan la coordinación internacional para ser más eficaces

Elbierzonoticias Ponferrada Martes, 11 de junio 2024, 12:11 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

Ponferrada se convirtió este martes, 11 de junio, en el epicentro de la seguridad con la celebración del IV Congreso Autonómico de Coordinación de Policías Locales de Castilla y León, con el reto de que las fuerzas de seguridad consigan ser más eficaces coordinándose a nivel local, comarcal, autonómico, estatal e internacional.

La cita cuenta con la participación de policías de todo el mundo, entre los que destaca la presencia de la Association of Chiefs of Police (IACP) con agentes llegados desde Estados Unidos, cuyos representantes, Vince Hawkes y Wade Carpenter, destacaron la necesidad de buscar esa coordinación internacional. «Todas las policías del mundo se enfrentan a muchísimos retos. Lo que queremos es juntarnos todos, como un único organismo, y poder ayudarnos para enfrentar esos retos», indicó el director de la IACP, Vince Hawkes. «Uno de los asuntos críticos es la contratación de agentes y que permanezcan en sus puestos porque después de varios años suelen querer abandonar la labor policial, no hay incentivos o por culpa de la alta peligrosidad y crímenes violentos que hay en Estados Unidos», añadió el presidente, Wade Carpenter, en declaraciones recogidas por Ical.

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, inauguró el congreso, que se celebra bajo el título 'Policía local: seguridad cercana, confianza garantizada'. «Este congreso tiene varias cosas, como ponencias y mesas redondas para analizar el marco normativo y una feria en la plaza del Ayuntamiento donde once empresas van a mostrar las novedades en uniformidad, equipamiento y software«. También habrá representación de la Guardia Civil y la Policía Nacional, además de Bomberos y protección Civil», explico Suárez-Quiñones, quien resaltó la importancia de que el foro se celebre en Ponferrada que cuenta con uno de los cuerpos más modernos e innovadores, con el impulso de la policía comunitaria.

En Castilla y León hay actualmente 2.451 efectivos locales, repartidos en 80 municipios, y este año aumentarán en más de un centenar. «Lo que hacemos es mejorar su formación y su marco normativo. Por eso estamos tramitando una nueva Ley de Coordinación de Policía Local, la actual es de 2003, para mejorar el estatuto, la carrera profesional, su promoción, la carrera de la mujer, que hay más de 300, y unificar el marco reglamentario», continuó el consejero.

Suárez-Quiñones también recordó que es fundamental la coordinación con otras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. «Para dar una imagen de la trascendencia que tienen estos agentes, un cuarto de las llamadas que recibe el 1-1-2 se deriva a las policías locales. Los ciudadanos confían en ellos», finalizó.

Por su parte el alcalde de Ponferrada, Marco Morala, afirmó que este es un «congreso trascendente que viene a reforzar el trabajo que se está haciendo con la policía comunitaria, los comités de barrio y la cercanía de los agentes a la población».

El congreso se completa con otras actividades, como el campeonato solidario 'Binomios policiales', que se desarrollará hoy a las 16.30 horas con mus y futbolín en la cafetería del Campus de Ponferrada de la Universidad de León. A las 18.30 horas tendrá lugar la segunda edición de la carrera 'Una milla por el ELA' a beneficio de la Asociación de ELA de Castilla y León.

Además, el miércoles 12 de junio habrá un curso formativo sobre drones y exhibición de unidades caninas.