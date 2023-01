K Folgueral critica la «injusticia tremenda» con Raquel Díaz por la dilación judicial del caso que sentará en el banquillo a Pedro Muñoz El portavoz municipal de USE Bierzo critica el «declive económico, la ausencia de potencia política y el problema de gestión pública» de Ponferrada con «un equipo de gobierno fallido con un alcalde acabado al frente» / Arremete contra la «barra libre» en las contrataciones, el «carísimo» contrato del transporte público y contra los nuevos contratos de recogida de basuras y limpieza viaria

El portavoz de USE Bierzo, Samuel Folgueral, hace un balance político del año 2022 y presenta las principales propuestas del grupo municipal para 2023. / César Sánchez

El portavoz municipal de USE Bierzo, Samuel Folgueral, crticia la «injusticia tremenda» con Raquel Díaz por la dilación judicial del caso que sentará en el banquillo al exconcejal de Ponferrada, Pedro Muñoz, por la presunta agresión a su ex mujer. «Tengo la duda suficiente de que estamos hablando de que han pasado dos años y medio para tres años y esto no se ha movido», lamentó cuando «hay ejemplos posteriores en el tiempo y ya han sido juzgados, qué es lo que está ocurriendo con esto», subrayó.

Folgueral se refirió al caso a la hora de realizar el balance del año 2022 reconociendo que se trata de una situación que «desde el punto de vista humano nos duele extraordinariamente», teniendo en cuenta que «a estas fechas todavía no se haya producido el juicio del concejal, mano derecha y alter ego del alcalde, a día de hoy sin juicio por unas acusaciones gravísimas de algo que para cualquier gobierno de progreso es algo absolutamente ofensivo y despreciable como es la presunta violencia machista contra una mujer», señaló.

En este sentido, el que fuera alcalde de Ponferrada afirmó rotundo que «Raquel Díaz es una víctima, los jueces y la administración de justicia dirá de qué y hasta qué punto». Entiende que «no hay peor dilación que la de la justicia, es decir, no hay peor daño a una persona que la de la dilación en la justicia, y desde luego alguien sabrá por qué se está dilantando esta injusticia claramente en la figura de Raquel Díaz», aseveró.

Balance del 2022

En lo puramente municipal, respecto al balance del año y de lo que ha sido el mandato del tripartito, el portavoz municipal de USE Bierzo criticó el «declive económico, la ausencia de potencia política y de problema de gestió pública» con «un equipo de gobierno fallido con un alcalde acabado al frente».

Lamenta que Olegario Ramón haya metido al Ayuntamiento en un nuevo plan de ajuste y lanzó sus dardos contra los nuevos contratos de recogida de basuras y limpieza viaria. Considera que son dos ejemplos de «despilfarro económico, con un contrato provisional y no municipalizado como se comprometió que cobra dos veces por un mismo servicio» y que se enfrenta a «una huelga enciernes y con Gersul llamando a la puerta», recalcó.

Samuel Folgueral, durante su comparecencia. / César Sánchez

Samuel Folgueral no dejó pasar por alto el nuevo contrato del Servicio Municipal de Transporte (SMT) «carísimo que cuesta el doble», resaltó, y lanzó sus dudas sobre la problemas a los que se pueden enfrentar los nuevos autobuses con la implantación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE).

También fue especialmente crítico con la transparencia de la que hace gala el gobierno municipal del tripartito y la política de personal de «barra libre» que practica para premiar a «estómagos agradecidos», indicó. En este sentido, destacó el incremento hasta 24 millones de euros en personal a los que tienen que hacer frente las arcas municipales al elevar la plantilla del Ayuntamiento hasta los 500 empleados en los últimos tres años.

Folgueral arremetió también contra el «descontrol» del tripartito con el aumento de tasas e impuestos «que ha generado una carga impositiva como nunca en la historia de Ponferrada». «Ha sido el año del despilfarro y de la ausencia de gestión», insistió.

Falta de compromiso

Desde USE Bierzo la mirada al nuevo año tampoco es muy positiva en materia de servicios y infraestructuras para El Bierzo. Folgueral arremetió, en este sentido, contra la nula acción de los representantes políticos tanto en la Junta de Castilla y León como en el Gobierno central con la pérdida de servicios, como las urgencias pediátricas de Pico Tuerto y la desaparición de estructuras tan emblemáticas del patrimonio industrial del Bierzo como la térmica de Compostilla II en Cubillos del Sil. No pasó tampoco por alto la falta de compromiso para impulsar el Corredor Atlántico. Algo que entiende que «el pueblo soberano lo tendrá en cuenta» este año en su cita en las urnas.