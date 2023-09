Folgueral acusa a Ramón de «obsesión fóbica» con USE

Elbierzonoticias Ponferrada Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

El secretario general de USE Bierzo, Samuel Folgueral, ha calificado las últimas declaraciones de Olegario Ramón como «una muestra más de su sectarismo y, fundamentalmente, de su obsesión fóbica con USE Bierzo y conmigo en particular». Folgueral recordó que no se presentó como cabeza de lista en las últimas elecciones por cuestiones profesionales y que, al no poder elaborar otra lista, la formación no concurrió a las municipales. «Que se intente argumentar por parte del Sr. Ramón que esa decisión forma parte de una componenda con el Partido Popular dice muy a las claras lo que es el portavoz del Grupo Socialista», añadió.

En ese sentido, Folgueral cree que Olegario Ramón es «una persona obsesiva que se equivoca en la mayor parte de sus comentarios políticos porque vienen siempre lastrados por esa obsesión» y le pidió que asuma «que ha ascendido en concejales gracias a que no se han presentado partidos como USE Bierzo y que haga lo mismo con su incapacidad para llegar acuerdos y hacer política», que «es lo que le ha llevado a no seguir en la Alcaldía». Con respecto al «hostigamiento» por parte del portavoz del PSOE a las dos personas vinculadas con USE y nombradas como personal eventual, el secretario general de la formación afirmó que «en cuanto a que compañeros y compañeras profesionales del campo de la comunicación tengan relación con el Ayuntamiento de Ponferrada porque han sido contratados para realizar sus labores profesionales por sus conocimientos, sólo faltaba que no se pudiera trabajar porque lo diga el Sr. Ramón».