El IV festival Hot Spot Soul Weekender lleva la música de raíces negras a las fiestas de La Encina de Ponferrada Los Saxos del Averno, J. P. Bimeni y The Allnighters son los protagonistas de los conciertos en la plaza de San Lorenzo

La concejala de Juventud y Fiestas de Ponferrada, Lorena Valle, presentó este jueves la cuarta edición del festival Hot Spot Soul Weekender, una cita que tendrá como epicentro la plaza de San Lorenzo y que congregará a artistas de renombre internacional alrededor de la música de raíces negras. J. P. Bimeni, Los Saxos del Averno y The Allnighters serán los protagonistas de los conciertos que se desarrollarán los días 6 y 7 de septiembre, como parte de la programación de las fiestas patronales de La Encina.

Con la participación de numerosos bares de la zona alta de la ciudad, el festival trata de dinamizar el casco antiguo con una programación que incluye un mercadillo de discos de vinilo y sesiones de vermú musical a las 13 horas en los bares Turco de Manila, en la calle Gil y Carrasco, y King Kong, en la plaza del Ayuntamiento. Durante los dos días, también habrá sesiones de 'allnighters' en el bar Cocodrilo Negro, en la avenida de la Puebla.

Al respecto, los organizadores del festival, Roberto Marcos y Ramiro Manzano, invitaron a los asistentes a acudir a los conciertos vestidos con colores y prendas que hagan referencia a la década de los 60 del siglo pasado, momento álgido en la expansión de este género musical. Marcos y Manzano agradecieron al Consistorio de la capital berciana su colaboración a la hora de hacer realidad un evento diseñado para todos los públicos.

Cartel del IV festival Hot Spot Soul Weekender.

En el escenario de la plaza de San Lorenzo, el encargado de abrir fuego el 6 de septiembre a las 22.30 horas será el artista de Burundi afincado en el Reino Unido J. P. Bimeni, al que los expertos comparan con los míticos Marvin Gaye y Otis Redding. Músico autodidacta, el artista grabó su segundo disco de larga duración, 'Give me Hope', en los estudios Golden Hend de Carabanchel (Madrid). En el concierto estará acompañado por The Black Belts, una banda de la escena madrileña con guitarras, teclados y una sección de vientos.

Al día siguiente, la sesión doble arrancará a las 21 horas con el concierto de Los Saxos del Averno, una banda que combina el 'rythm&blues' con la música latina y el rock. El cierre lo echarán a las 23 horas los vitorianos The Allnighters, que acumulan más de 30 años sobre los escenarios. Tras su separación en 1998, la banda regresó a los escenarios en 2013 y en 2016 grabó el que hasta hoy es su último trabajo, 'Everything is Changing'.