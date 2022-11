Presentación del Festival de Escuelas de Rugby de Ponferrada.

El Festival de Escuelas de Rugby de Ponferrada reunirá este sábado a 750 jugadores de 68 equipos de Castilla y León Los partidos de las categorías Sub 6; Sub 8; Sub 10 y Sub 12 se disputarán en los Campos Ramón Martínez y en el Colomán Trabado