«El Festival Corteza de Encina es muy enriquecedor para la cultura del Bierzo»

La oboísta berciana Raquel Alberca Iglesias (Ponferrada, 2001) es la mitad del Dúo Lebhaft que completa el compositor valenciano Ferran López-Carrasquer (Valencia, 2003). Ambos serán los encargados de cerrar este viernes, a las 21.00 horas en la Bodega del Castillo, el Festival Corteza de Encina de Ponferrada.

Hasta la fecha el dúo ha actuado en la zona de Valencia interpretando repertorio clásico. Raquel Alberca Iglesias inició sus estudios sus estudios de oboe en el Conservatorio 'Cristóbal Halffter' de Ponferrada con el profesor Salvador Ferrer. Continuó sus estudios superiores en el Conservatorio del Principado de Asturias 'Eduardo Martínez Torner' y, actualmente, en el Conservatorio del Liceu de Barcelona. Forma parte de agrupaciones orquestales como la Banda de Música 'Ciudad de Ponferrada' o la Joven Orquesta Leonesa (JOL). Por su parte, Ferran López-Carrasquer actualmente estudia en el Conservatorio Superior de Música de Valencia la especialidad de piano y ha sido premiado en diferentes certámenes nacionales e internacionales.

Es la primera vez que actuáis en Ponferrada, ¿qué supone para vosotros que sea en uno de los festivales más destacados de la ciudad y especialmente para ti al ser en tu tierra?

Nos hace muchísima ilusión poder participar en este proyecto, principalmente a mí que es mi tierra y me hace muchísima ilusión poder tocar en mi casa, y ya no solo eso, sino que el festival nos parece una iniciativa muy bonita y muy enriquecedora para la cultura del Bierzo y participar en él es un orgullo y honor.

¿Con qué váis a sorprender a todas las personas que acudan como público al concierto de este viernes en el festival Corteza de Encina?

Vamos a tocar un repertorio bastante variado. Una de las obras que vamos a tocar está compuesta por mi compañero Ferran. También tocamos transcripciones de obras para otros instrumentos realizadas por Ferran, como el intermezzo y el final de la sonata para violín 'Frei aber Einsam (FAE)' de Brahms, Schumann y Dietrich cuyos movimientos transcritos fueron compuestos por Robert Schumann. Al final tendremos una pequeña sorpresa que tiene que ver con la temática del festival que es del Bierzo y yo creo que hará ilusión a la gente de la tierra.

¿Cómo y cuándo nació el Dúo Lebhaft?

Surgió hace más o menos un año. Nos conocimos mi compañero y yo gracias a la música y él me propuso estrenar la obra que ha compuesto para oboe y piano en un concierto en Valencia, que es de donde es él, y a partir de ahí nos apetició ampliar nuestro repertorio, buscar otras obras para tocar juntos y así completar los conciertos.

Ya contáis con una importante trayectoria...

Hemos hecho varios conciertos pero de momento nuestra trayectoria aún no es muy larga, estamos empezando. Individualmente sí que tenemos muchos años en la música ya pero como dúo estamos contentos pero empezando.

Ambos compatibilizáis vuestras actuaciones con los estudios, ¿cómo se lleva eso?

Bien. Los dos estamos estudiando música como carrera, ensayamos muchísimo individualmente y también juntos. Básicamente forma parte de nuestra carrera, como estamos estudiando todo el día con nuestros instrumentos tener estos conciertos es simplemente un añadido, es un trabajo extra preparar el repertorio que tocamos juntos pero es un trabajo que hacemos cada día individualmente.

¿Compartís estudios?

Yo estoy estudiando en Barcelona y él en Valencia y ahora va a estudiar en Madrid y siempre que podemos nos vemos para poder estudiar juntos.

¿Tú estudias en el Conservatorio del Liceo?

Sí, acabaré este año, espero, la carrera y estoy muy contenta, encantada con los profesores, con el ambiente y con la cultura que hay en la ciudad, que ofrece montón de oportunidades.

¿Es difícil el mundo de la música?

Sí, es bastante complicado, requiere muchas horas de estudio, mucho esfuerzo y sobre todo mucha dedicación. Al final estás conviertiendo en tu trabajo lo que en principio se entiende como un pasatiempo, lo que a ti te gusta hacer. Aparte de eso las oportunidades laborales son bastante reducidas y hay muchísima gente, bastante competencia y muy poquitas plazas. Aparte también depende a lo que te quieres dedicar, para tocar en una orquesta es mucho más complicado que si te quieres dedicar a la docencia. Es un mundo complicado porque las oportunidades son pocas y hay mucha gente.

En el mundo de las orquestas y bandas tú ya tienes experiencia, aquí mismo en Ponferrada...

Sí, estoy tocando en la Banda de Música 'Ciudad de Ponferrada' y también en otras agrupaciones como la Joven Orquesta Leonesa o en Asturias en la Banda Ciudad de Oviedo y otras. A mí me parece muy enriquecedor para la carrera tocar en este tipo de agrupaciones y es a lo que me encantaría poder dedicarme si fuera posible.

¿Qué mensaje le lanzarías a aquellos niños y niñas, chicos y chicas que estén estudiando en el Conservatorio y quieran orientar ese trabajo de cara a su futuro profesional?

Les diría que es un mundo muy difícil el de la música pero es muy bonito y al final nada de lo que te quieres dedicar es fácil pero si es lo que te gusta realmente hay que esforzarse muchísimo porque hay mucha gente, hay que echar muchas horas y estudiar un montón pero luego el resultado es muy satisfactorio y se forma un vínculo con el instrumento, con la música y con los compañeros que es muy, muy bonito.

A mi me parece que si a los niños y niñas que están estudiando en el Conservatorio de verdad les gusta lo que están haciendo, muchas veces hay algún bache, sobre todo al compatibilizarlo con el colegio, el instituto y demás, en estas épocas muchos niños deciden que no quieren continuar por este tema o quizá no pero yo les animaría a continuar porque al final te das cuenta de que todo el esfuerzo que has invertido en ello merece la pena y es muy bonito poder dedicarse a lo que realmente te gusta.

¿Cuáles son vuestros próximos proyectos como dúo?

De momento tenemos algunos proyectillos que están en proceso de cierre y lo que sí que podemos decir es que en octubre o noviembre tenemos un concierto en León, en la Sala Uterpe, y algunas otras que todavía estamos en ellos y que publicaremos en nuestras redes sociales en cuanto lo tengamos.

Las localidades para el concierto del Dúo Lebhaft están a la venta, al precio de 5 euros, en las taquillas del Bergidum y del Castillo y en la web www.giglon.com.