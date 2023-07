Feministas Bercianas critica la decisión del nuevo equipo de gobierno de Ponferrada de eliminar la Concejalía de Igualdad. Tras el pleno de organización celebrado este viernes en el que se ha confirmado la eliminación de esta área municipal, el colectivo ha hecho pública su posición contraria a dicha decisión.

Se preguntan «a dónde pretenden llegar el Partido Popular y Coalición por El Bierzo de la mano de Vox y sin Concejalía de Igualdad», aunque reconocen que la deriva del nuevo equipo de gobierno no les pilla por sorpresa.

«El Partido Popular tenía hoy en su mano la posibilidad de rectificar; de demostrar que las promesas electorales de tener en cuenta las voces de los movimientos sociales eran algo más que humo. Sin embargo, han dejado cristalino una vez más que son capaces de utilizar cualquier cosa como moneda de cambio para negociar con la ultraderecha, incluidas las mujeres y el feminismo», explican.

La agrupación feminista afirma que no le sirven «las excusas con las que los populares han tratado de justificar la decisión» y señalan que el mensaje que emana de la misma es «altamente contraproducente y peligroso al trasladar al imaginario colectivo la idea de que la lucha por la igualdad entre mujeres y hombres no es tan relevante como los datos y las cifras evidencian que es».

«Nos están diciendo a las mujeres que, siendo más de la mitad de la población, no podemos optar a otra cosa que a ver nuestros intereses diluidos en un marco que no contempla la especificidad de nuestra situación. No se trata de que exista un área que englobe las competencias de Igualdad, sino de que exista un área específica que coloque la cuestión en el lugar que corresponde, como objetivo concreto y prioritario, posibilitando abordarla con la máxima diligencia y con el mayor rigor de forma transversal».

La agrupación feminista afea también al Partido Popular que «a pesar de haber tenido a bien crear una Concejalía para colectivos minoritarios discriminados no haya sido capaz de comprender la necesidad de hacer lo mismo con un grupo social mayoritario que ha sido históricamente oprimido y que a día de hoy lo sigue siendo».

Desde Feministas Bercianas inciden, por otro lado, en lo desafortunado de las declaraciones del concejal Luis Antonio Moreno en la misma sesión plenaria: «Moreno ha demostrado hoy, para sorpresa de nadie, que además de no entender nada de lo que a la violencia machista se refiere vive completamente alejado de la realidad de la clase trabajadora. Escucharle decir que a la ciudadanía nos da igual cuáles sean los sueldos de la corporación municipal resulta bochornoso y sirve para hacernos una idea de los tiempos tan oscuros que tenemos por delante».