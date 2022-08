Fele Bierzo ve «inviable» el apagón de escaparates a las 22.00 horas y cree que se traducirá en «pérdida de ventas» en el comercio

La aplicación de las medidas contempladas en el plan de ahorro energético aprobado por el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) tendrá consecuencias para el sector comercial de la comarca. Así lo cree el presidente Fele Bierzo, Javier Morán, que en una primera valoración, a falta de conocer en detalle las medidas que contempla, entiende que es «inviable» el apagón de escaparates a las diez de la noche y que repercutirá en «pérdida de ventas» al comercio. Una disposición que también se aplicará a los edificios públicos que estén desocupados en ese momento.

«No podemos decirle al comercio de la ciudad que apague los escaparates a las diez de la noche, eso es inviable completamente, es una pérdida de ventas, de población, de tránsito por las calles sobre todo en época veraniega, es imposible de cumplir», señaló Morán.

El presidente de la patronal berciana, prefiere guadar prudencia si bien hace hincapié también en la imposibilidad de llevar a la práctica algunos de los aspectos concretos que contempla el plan energético que obliga a los establecimientos a limitar las temperaturas de calefacción y refrigeración a 19 y 27 grados centígrados hasta noviembre de 2023. «Hay diferentes cuestiones que son las temperaturas, la iluminación y demás que es inviable cumplirlo», subrayó.

En cuanto a las medidas que incrementan temporalmente las obligaciones de gestión y de consumo eficiente de los inmuebles de las administraciones públicas, el alcalde de Ponferrada, Olegario Ramon, ha preferido mostrarse tambiéncauto. «Hasta que no lo veamos en el BOE las medidas concretas tenemos generalidades», indicó. No obstante recordó en que «hay unas medidas aprobadas por al Unión Europea que hay que cumplir no podemos ir a la insumisión porque entonces rompemos las reglas del juego».

Ramón ha manifestado, no obstante la «voluntad de colaborar» del Ayuntamiento una vez que se hagan oficiales las medidas contempladas en el plan de ahorro energético. «Vamos a esperar a conocer cuáles son las medidas y evidentemente todos frente a una situación muy compleja como la que vivimos vamos a tener que hacer algún esfuerzo», reseñó

Reducir el consumo de energía

El Real Decreto-ley con un Plan de choque de ahorro y gestión energética en climatización aprobado por el Consejo de Ministros tiene como objetivo reducir el consumo de energía en edificios administrativos, comerciales y de pública concurrencia, tal cual se define en el Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios (RITE).

El documento, que facilita el cumplimiento de los compromisos europeos derivados del conflicto en Ucrania, impulsa también la electrificación de la economía, al agilizar las tramitaciones de las redes e infraestructuras y potenciar el almacenamiento y el autoconsumo. Del mismo modo, también promueve la sustitución de gas natural por gases renovables al facilitar su inyección en la red de gasoductos.