Los estudiantes bercianos se manifestarán en Ponferrada por una educación inclusiva La Asociación Estudiantil apoya la huelga y manifestación convocadas por el Sindicato de Estudiantes que tendrá lugar el día 14 de noviembre ELBIERZONOTICIAS Ponferrada Lunes, 12 noviembre 2018, 17:56

La Asociación Estudiantil Berciana ha decidido apoyar la huelga del día 14 de noviembre, y la consecuente manifestación que tendrá lugar el mismo día a las 12:00 horas en la Plaza Lazúrtegui de Ponferrada, ambas convocadas por el Sindicato de Estudiantes.

«Y es que consideramos que en esta ocasión sí forma parte de nuestra lucha como estudiantes porque luchamos por una educación feminista e inclusiva que no enfoque a niños y niñas según roles de género, que no inculque en la juventud las concepciones patriarcales de la sociedad y no promueva ningún tipo de discriminación», apuntan desde el colectivo.

Por ello consideran importante la revisión de los temarios y la inclusión de una educación sexual que forme a la juventud en torno a las diferentes sexualidades, identidades de género y sexuales y salud sexual.

Además, el viernes 16 de noviembre tendrá lugar en el salón de actos de IES Europa a las 16:00 una asamblea pública para estudiantes, en la cuál la asociación explicará las reivindicaciones que mantiene para este curso y tomará nota de las quejas expuestas por el alumnado.