«Es esencial eliminar las políticas socialistas que han llevado a Ponferrada a una decadencia extrema»

Patricia González desembarca en el ruedo político municipal como candidata de VOX a la Alcaldía de Ponferrada. Conocida por haber sido Miss Curvys León en 2018, defiende la necesidad de un político de «tener los valores del partido y la creencia de que estás aquí por y para Ponferrada».

Desembarca como candidata de Vox a la Alcaldía de Ponferrada, ¿qué le animó a dar el paso?

Yo no soy una mujer que provenga de la política, nunca he estado vinculada a ningún partido político, sí es verdad que casi de casualidad un día escuché un mitin de nuestros presidente, Santiago Abascal, y vi que decía lo que las personas hablábamos en la calle, en los bares, y ningún político se atrevía a decir. Desde ese momento me llamó la atención, me afilié y comencé a colaborar.

¿De cuándo estamos hablando?

Hace aproximadamente unos cuatro años empecé a colaborar, desde hace dos años soy coordinadora de Ponferrada y formo parte del CEP que es el Comité Ejecutivo Provincial. En las anteriores elecciones, en las autonómicas del año pasado, fui en lista en el número seis y hace un par de meses se puso en contacto conmigo el Comité Ejecutivo Nacional, me propusieron ser la candidata de Ponferrada y yo con toda la responsabilidad y el orgullo acepté.

Conocida por haber sido Miss Curvys León en 2018, ¿qué supone echarse a la arena política 'sin anestesia' y sin experiencia?

Al final que yo haya sido Miss Curvys forma parte también de mi vida. Es algo de lo que estoy orgullosa, pude representar a la provincia y al Bierzo y es otro capítulo más de mi vida. Dentro de la política creo que lo esencial es tener los valores del partido y la creencia de que estás aquí por y para Ponferrada.

¿Cuáles son esos valores de partido que VOX intentará traer a Ponferrada?

Hay un punto que es esencial que es eliminar las políticas socialistas que han llevado a Ponferrada a una decadencia extrema. Llevamos años de un abandono total de Ponferrada. Ponferrada está sucia, Ponferrada está abandonada. Nos hemos incluso enfrentado a machetazos en las calles. El otro día a un joven de 18 años le atracaron a punta de navaja. Tenemos una inseguridad nunca vista. Debemos sacar a nuestra Policía Municipal a las calles. La Policía Municipal debe estar en vehículos pero también debe estar a pie. Al delincuente no le gusta cruzarse con la Policía Municipal. Nuestras familias deben poder pasear tranquilamente por Ponferrada. La Policía Municipal debe de estar al servicio del ciudadano no del político como está en este momento.

¿Cómo afronta ser la cabeza de lista en la carrera electoral de una formación que se estrena en el ruedo político municipal?

Tengo la suerte de contar con un equipo excepcional, que lleva conmigo desde el primer día. Es un equipo que tampoco proviene de la política, ninguno de la lista tenemos un pasado político, estamos aquí por nuestras convicciones y porque creemos que nosotros podemos cambiar Ponferrada.

¿Por qué cree que es necesaria la presencia de VOX en la Corporación municipal?

Es esencial que VOX esté en Ponferrada porque llevamos muchos años en los que sino gobierna el PP gobierna el PSOE pero realmente nada cambia. Nosotros somos la verdadera oposición a las políticas socialistas. Hemos visto que el PP lleva años en los que mantiene al socialismo. Realmente VOX tanto a nivel nacional como en la Junta de Castilla y León hemos visto que son realmente quien hace frente.

¿Qué viene a aportar?

Nosotros venimos sobre todo a cuidar de las familias, a cuidar de lo nuestro. Ese dinero que hoy en día se da en subvenciones a sindicatos, a asociaciones ideológicas, debemos invertirlo en nuestras familias, en familias con hijos, en familias con personas dependientes a su cargo, que son las grandes olvidadas. Yo en mi caso, por ejemplo, mi abuela tiene Alzheimer, mi madre cuida de mi abuela 24 horas. Esas personas necesitan un descanso, necesitan sentirse realizadas como personas también y ahí es donde desde el Ayuntamiento debemos ayudar. También al comercio minorista, a la hostelería, al turismo, sólo se han encontrado palos en las ruedas.

Nosotros venimos a ayudar a ese comercio minorista debemos rebajar las tasas e impuestos, debemos ampliar los horarios comerciales, debemos dar vida al centro de Ponferrada, debemos eliminarles la Zona Azul. Es esencial que el centro de Ponferrada tenga vida. Todos estos partidos que están diciendo ahora en sus programas que van a eliminar la Zona Azul, estos que están en el gobierno actual, yo les preguntaría porqué no la eliminaron en enero de 2023 que se acababa el contrato de la ORA. Si de VOX depende en enero de 2024, en cuanto se acabe la prórroga, eliminaremos la Zona Azul de Ponferrada.

Y por supuesto decimos un 'no' rotundo a la Zona de Bajas Emisiones. No existe un análisis económico que determine que la ZBE sea beneficiosa para el comercio y para la hostelería del centro. La Zona de Bajas Emisiones solo nos traería Ponferrada una ciudad fantasma, solo nos traería pobreza. La ZBE en Ponferrada haría que más del 60% de los vehículos de los ponferradinos no pudieran acceder a la zona centro de la ciudad. No es justo. Nosotros ya pagamos un impuesto de circulación que debería dejarnos circular en el centro de Ponferrada.

¿Qué pilares más del programa electoral destacaría?

Tenemos diez puntos que vamos a poder llevar a cabo. Otro muy importante para nosotros es el deporte que hace que tú sepas trabajar en equipo, que aprendas a competir con tus compañeros, que lleves una vida sana. Nosotros tenemos un proyecto que se llama 'Doce meses, un futuro' que consiste en dedicar un mes al año a las diferentes disciplinas del deporte y que durante ese tiempo dedicaremos todos nuestro esfuerzo a ese deporte, a promover el deporte en Ponferrada. También podemos vincularlo al turismo, porque hay un mes que es el de fútbo. Haremos diferentes campeonatos, quizás provinciales, nos acompañará gente de toda la provincia. También es una manera de conocer Ponferrada y de fomentar el turismo y de que vean que tenemos una ciudad muy bonita.

¿Cómo valora la actual legislatura y el mandato del gobierno del tripartito conformado por PSOE, CB y Podemos?

Nos hemos dado cuenta de que cualquier política socialista, en este caso estos tres partidos, lo único que han conseguido es el abandono total de Ponferrada. Te das un paseo, por ejemplo, por el barrio de Flores del Sil y es un barrio totalmente abandonado. Es un barrio en el que estuvimos, porque nosotros somos unos políticos que estamos a pie de calle, nos reunimos con una asociación de Flores del Sil e iba un niño en el paseo y yo le pregunté a modo de charla si yo fuese alcaldesa tú que me pedirías y me dijo que no hubiese ratas en el parque. Osea en el 2023 un niño de Flores del Sil nos dice que no haya ratas donde juega, no lo podemos permitir, debemos cuidar de lo nuestro, debemos cuidar de nuestros barrios, de nuestros pueblos y nuestra ciudad.

¿Se ve VOX en el Ayuntamiento?

Sí, por supuesto. Nosotros hemos venido a ganar y por supuesto que sí, además venimos con toda la fuerza, con todas la ganas y es necesario el cambio en Ponferrada, no se puede permitir más años de políticas socialistas.

¿Con cuántos concejales?

Eso ya lo determinará la gente el 28 de mayo. Nosotros no nos fijamos en encuestas, estamos a pie de calle como llevamos cuatro años, no nos centramos en salir a calle en campaña como el resto de partidos, nosotros estamos en la calle siempre. Cada ciertos días ponemos una mesa desde hace cuatro años porque nuestro objetivo es escuchar a la gente, que la gente vea que somos políticos de calle, no somos políticos de despacho. Nosotros escuchamos la problemática de todo el mundo que se quiera acercar tenga nuestras ideas o no nosotros escuchamos a todo el mundo igual y el 28 de mayo en las elecciones analizaremos los resultados y veremos qué podemos trabajar.

¿Estarían dispuestos a entrar en un pacto de gobierno?

Nosotros estamos dispuestos a escuchar y a sentarnos con todos los partidos, eso sí, tenemos una premisa muy clara: con cualquier partido que quiera eliminar las políticas socialistas de Ponferrada.

¿Esa es la línea roja?

Esa es la línea roja, eliminar las políticas socialistas de Ponferrada.

¿Y con qué formaciones sí y con cuales no?

Con cualquiera que quiera eliminar las políticas socialistas estamos dispuestos a sentarnos y a hablar con cualquiera de ellos.

El PSOE fuera, claro...

No sé si el PSOE querrá eliminar las políticas socialistas...

¿Que esperan de los comicios del 28-M?

Nos estamos dando cuenta de que los ciudadanos están hartos del abandono de Ponferrada porque estamos en la calles y los propios ciudadanos nos lo cuentan e incluso le puedo decir que se han acercado ciudadanos que en la anterior legislatura han votado al socialismo y abiertamente nos han dicho que en estas próximas elecciones confiarán en nosotros porque Ponferrada necesita un cambio y nosotros estamos dispuestos a trabajar por ese cambio y a trabajar por sacar a Ponferrada del total abandono en el que se encuentra.