La escritora berciana Alicia Vega presenta su primer libro en Ponferrada

La autora berciana Alicia Vega presenta este viernes en el bar Coherencia de Ponferrada su primer libro 'El fin de la búsqueda'. Dejar de intentar ser lo que crees ser para ser quien en verdad eres.

El volumen es una herramienta universal para todas las personas que decidan que es el momento de dejar su ego y empezar a ser quien en verdad son. Este libro te acerca a la capacidad y al poder que cada uno tenemos de ejercer un cambio real en tu vida, de abandonar todo aquello que se sostiene sobre una mentira y reunir el coraje suficiente para empezar a ser quien en verdad eres y mostrarte así al mundo.

Portada del primer libro de la autora berciana Alicia Vega.

«Más que una presentación se trata de un momento de compartirnos en nuestra verdad y de recordar que todos podemos dejar atrás todo lo que nos impide ser, y empezar de nuevo a ser lo que en verdad somos», explica Alicia Vega.

Para la escritora berciana «es un honor comenzar esta andadura en mi tierra, en la tierra que me vio nacer, en la tierra que me vio crecer, y va a ser esa tierra la primera que me vea en Mi Verdadero Yo».

Por eso Alicia Vega quiere que esta invitación sirva «como un abrazo a todo aquel que se quiera compartir con esa Verdadera Yo en un momento de verdad, de humildad, de honestidad, de aceptación, de receptividad».