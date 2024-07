Carmen Ramos Ponferrada Domingo, 28 de julio 2024, 09:02 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

El portavoz municipal de Coalición por El Bierzo (CB) y primer teniente de alcalde de Ponferrada, Iván Alonso, celebra de forma positiva el primer año de mandato junto al Partido Popular gracias al pacto de gobierno que arrebató la alcaldía a los socialistas. Destaca la buena sintonía y el esfuerzo denodado de bercianistas y populares por sacar adelante una ciudad que encontraron «devastada». Avanza la llegada de «importantes inversiones» de la Junta para impulsar destacados proyectos como el soterramiento de la avenida del Castillo, la Escuela de Hostelería, el mirador de la Basílica de la Encina, el Museo de Arte Sacro y los planes especiales de Los Barrios de Salas y de la Tebaida Berciana. Y lanza un aviso al PSOE y a Vox: «Vamos a sacar las cuestiones adelante, por H o por B».

Cumple su primer año de pacto con el PP al frente del gobierno del Ayuntamiento de Ponferrada, ¿que balance realiza?

Un balance muy positivo habida cuenta de que existe una sintonía importante en cuanto a los grandes proyectos entre Coalición por El Bierzo y el Partido Popular. Nosotros ya decíamos que cuando cogíamos la responsabilidad de la Concejalía de Turismo era para lanzarla como una herramienta de beneficio económico para la ciudad y para El Bierzo. Entendemos el turismo como un aporte importante a la riqueza del municipio, para atraer inversiones, y se están consiguiendo, inversiones millonarias que se darán a conocer a lo largo de estos años pero que ya se están consiguiendo fruto, precisamente, de ese trabajo, de esa confianza y de lo que este pacto de gobierno abandera, que es que la gente venga e invierta en Ponferrada.

Por eso es tan importante lanzar mensaje positivos, a los que nosotros nunca vamos a renunciar, como el que recibieron de manera abrumadora en Madrid con nuestra Noche Templaria, donde vamos a ponerla como referente turístico regional, de toda la autonomía y de todo el Noroeste peninsular. Esos son los mensajes que queremos lanzar, como el de mi compañero David Pacios dándole un vuelco al comercio porque queremos que Ponferrada sea el núcleo y el nexo de unión junto con El Bierzo del Noroeste, de Galicia, de Asturias, de Castilla y León, del Norte de Portugal y de Madrid, que es uno de los polos de atracción importante a pesar de nuestro hándicap con las comunicaciones.

Además de todo ello, estamos trabajando por ser un referente desde el punto de vista de la Formación Profesional y no me cabe ninguna duda e que a lo largo del mandato conseguiremos esa Escuela de Hostelería y la profesionalización de ese sector que, por otro lado, va a ser muy importante de apoyo a nuestro sector turístico, por ello a lo largo de este mandato y yo creo que a finales de este año o principios del próximo veremos comenzadas las obras del mirador de la Basílica de la Encina y del Museo de Arte Sacro de referencia para toda la Tebaida y para todo nuestro monacato. Modernizaremos la brigada de obras con personal y material.

La ciudad está, tanto desde el punto de vista de las aceras, de las pavimentaciones y, por supuesto, de los edificios públicos, completamente devastada. Hemos hecho un esfuerzo este año en cuanto a los colegios, a los centros de salud y a algunos consultorios o dependencias municipales y se ha notado.

A día de hoy, ¿ha valido la pena el acuerdo con el PP?

Totalmente porque estas son las bases del futuro en cuanto a inversiones críticas y muy importantes. Estamos ahora mismo con un plan de asfaltado, es que hay gente en Ponferrada que se pregunta qué es eso, ver máquinas fresando y asfaltando las calles...Estamos hablando de inversiones muy importantes que van a venir de la mano de la Junta de Castilla y León, porque si vemos las inversiones que van a venir por parte del gobierno de España es mejor que cojamos y echemos a correr.

Entre estas inversiones importantes estamos hablando de la peatonalización de la avenida del Castillo, de las piscinas climatizadas, de planes de asfaltado, del mirador y la Basílica de la Encina, de más inversiones de Somacyl porque queremos ampliar la red de calor a la parte alta de Ponferrada, edificios públicos y universidad. Además, vamos a poner a disposición, por fin, los terrenos para la construcción de ese gran consultorio que atienda a toda la parte Sur y alta del Ponferrada. Estamos hablando de inversiones importantes que habrá en el futuro en materias como turismo, comercio y también anuncio incluso en el polígono de La Llanada, en nuestro polígono industrial.

¿Se espera la llegada de nuevas empresas?

Desde luego las que hay van a apostar por ampliar instalaciones, lo cual es importantísimo, y puede llegar alguna nueva empresa sí, pero sobre todo, es muy importante que dos empresas críticas que tenemos como es LM y Martínez Bierzo, con todo lo que generan alrededor, con 1.000 empleos entre directos e indirectos, nosotros las vamos a anclar y va a haber un compromiso de la Junta de Castilla y León para subsanar algunas deficiencias a lo largo de estos años, quedan tres por delante.

El primer año es el año de los proyectos, de la concrección. Comprendo que la oposición se poner nerviosa, pero desde Coalición por El Bierzo estamos muy tranquilos porque sabemos que todas esas inversiones van a acabar llegando y hay tres años para licitar, para ejecutar y para que vengan y los siguientes, no me importa que el último año sea un año en el que se licite y se empiece la obra en el siguiente mandato, es algo que habremos gestionado, hecho y rubricado en este, cumpliendo con el compromiso del pacto de gobierno.7

¿En qué momento se encuentra el pacto y cuál es el grado de cumplimimiento de los compromisos que pactaron con el PP?

El grado de cumplimiento es altísimo porque en lo que ya estamos ejecutando se ven importantes resultados pero sobre todo en las bases de lo que se va a ejecutar, de lo que se va a licitar y de los compromisos que van a venir de la mano de la Junta de Castilla y León, también de otros organismos. Por ejemplo con Confederación Hidrográfica Miño-Sil se está llegando a un acuerdo que vamos a plasmar en pleno en unos días con esa margen derecha del Boeza y la recuperación también de ese río en el entronque con el Sil.

Estoy muy satisfecho con Medio Rural, con las inversiones que se van a acometer. En el mes de agosto se va a llevar, por fin, ese ansiado plan de asfaltado que recuperamos, saldrá la urbanización de la parte superior del pueblo de Montes, creo que estará como muy tarde a finales del verano para poder ser licitado; estamos poniendo ya en marcha esas dos cubiertas polideportivas estratégicas: terminar la de San Andrés de Montejos y la de Villar de los Barrios. Vamos a poner en marcha las Fraguas del Boeza con esa primera vía ferrata en El Bierzo, estamos ya con los permisos para que estén en funcionamiento; un área recreativa entre San Andrés de Montejos y Bárcena que también se va a acometer; la glorieta del entroque de Toral de Merayo en Flores del Sil, por fin vamos a llevar a pleno ese último resquicio que nos quedaba con el famoso transformador, hasta 7.000 euros, va a ser una infraestructura muy importante. Se van a proyectar las aceras de Toral de Merayo a Villalibre de la Jurisdicción; se está haciendo un despligue importantísimo de fibra óptica en todos nuestros pueblos, en las zonas más inaccesibles vamos a llegar, a Ozuela, Orbanajo, a los Compludos, a Campo, Los Barrios y Lombillo.

Yo estoy satisfecho, la joya de la corona quizás de este mandato no se verá ahora pero sí con tiempo, con perspectiva, es ese Plan Especial de Los Barrios de Salas, con lo que va a suponer, liberación de fondos para eficiencia energética para todos los propietarios, cambio de ventanas, puertas, zonas accesibles y dinero para la urbanización del pueblo, que estoy seguro que algo veremos de aquí al final del mandato. Se pondrán las bases, como ha ocurrido con la Puebla Norte, con esa transformación de esa parte de Ponferrada, veremos lo mismo en estos tres pueblos. Y por último, nuestra querida Tebaida Berciana va a avanzar en el desbloqueo de la actualización del BIC porque ya tenemos la Ley de Patrimonio aprobada de los Bienes de Interés Cultural y veremos cuál es el que enfocamos si el de Sitio Histórico o el de Espacio Cultural. Va a haber un antes y un después en ese espacio porque a esto le va a seguir la redacción del Plan Especial para la Tebaida Berciana.

Con todo esto encima de la mesa, ¿garantizan la continuidad del pacto para el resto de la legislatura?

Nosotros ya lo hemos dicho muchas veces, a los cantos de sirena del Partido Socialista les dijimos que sí, que no había ningún problema por escuchar al PSOE y lo que quiera proponer, pero nosotros somos gente seria y cuando damos una palabra la damos hasta el final, como también ocurrió en el mandato de Olegario Ramón. Pasamos un último año muy, muy, muy tortuoso, no estábamos de acuerdo en muchísimos proyectos, hubo una falta de palabra, de lealtad por su parte y nosotros mantuvimos el pacto hasta el último momento.

Con el Partido Popular exactamente igual, tenemos una palabra dada y mantedremos el pacto durante el mandato y mandamos un mensaje de que se está cumpliendo, que va a buen ritmo con buena marcha y dar una seguridad a todos los inversores que quieran venir, que están viniendo y que vendrán a Ponferrada. Hay muy buenas noticias de aquí a futuro. Estábamos en una situación de caída libre, yo creo que hemos parado el golpe y solo nos queda tirar para arriba, despacito, de manera lenta pero segura. No hay nada que indique que se tenga que romper este pacto y la palabra dada es por el mandato.

Vox se integró en ese acuerdo del que luego se desligó acusándoles de traicionar ese pacto, ¿cuál es su valoración?

Vox desde luego de lo que tiene que darse cuenta es de lo que se ha pactado y se ha hablado. Nosotros no hemos pactado con Vox, hemos pactado con el Partido Popular. Con Vox hubo un acuerdo de investidura donde ellos iban a propiciar el cambio de tal manera que iba a gobernar Coalición por El Bierzo con el Partido Popular y el Partido Popular con Coalición por El Bierzo, lo contrario hubiera supuesto que gobernaría el Partido Socialista, algo que Vox no quería, eso es cosa de ellos, yo ahí no me meto. Y luego quedó bien claro que no se iban a integrar en un pacto de gobierno porque un partido regionalista que gobierna con el PP o que ha gobernado con el PSOE no entra en ningún gobierno con Vox en ningún sitio de cierto nivel, no sé si en algún pueblo pequeño o de una entidad más de vecinos, de conocimiento personal puedan entrar.

Desde luego en Ponferrada lo que se acordó es que iban a llevar la gestión de dos institutos, que se iban a desarrollar esos dos institutos y ellos han aprovechado la negociación del presupuesto municipal para volver otra vez a negociar y esto es lo que no se puede consentir y por lo tanto, lejos de ello, ellos de manera unilateral han decidido que no van a seguir con la gestión de esos institutos. Nosotros no teníamos ningún problema en que llevaran la gestión por un lado del de Cultura y por otro de Formación y Empleo. El alcalde era el que al final tenía la firma, que llevaba la gestión de esas áreas y comisión informativa y demás, y la Junta de Gobierno está integrada por miembros de CB y del PP. Era algo que se había hablado y que ellos han roto de manera unilateral.

Desde luego yo si les digo que las puertas están abiertas en el momento en el que ellos quieran llevar la gestión de esos institutos y que piensen en la ciudad de manera global y no en su partido de manera particular, que yo creo que ellos tienen criterio ya para pensar en Ponferrada y no para recibir órdenes de Valladolid o de Madrid, que, además, es de muy mal gusto porque no conocen la realidad de la ciudad. Hay que velar por los intereses de Ponferrada y eso es lo que nosotros vamos siempre a propiciar.

¿Esa ruptura les ha complicado las cosas?

La verdad es que no y la verdad es que sí. Cuando un partido está en el no por el no, en la Zona de Bajas Emisiones no, en el acuerdo de un presupuesto no, en cosas tan obvias y elementales desde el punto de vista del comercio del no por el no, desde luego no es comprensible, pero ellos sabrán. La gente toma nota. A lo largo de todos estos años Coalición por El Bierzo y el bercianismo ha visto pasar muchas formaciones que han desaparecido, el caso de Ciudadanos, Podemos, el PRB, USE, IU. La gente acaba tomando nota y no es que te mande a la oposición, es que te manda para tu casa. Cuando en política no demuestras cierta utilidad, no arrimas el hombro en momentos trascendentales, importantes y claves para la historia del Ayuntamiento de Ponferrada la gente toma nota y te manda para casa.

La espantada de Vox les ha obligado a buscar el apoyo del PSOE para sacar adelante sus propuestas...

O la abstención de Vox, también sirve, es decir 12 son más que 11. Vox se puede abstener o puede votar en contra, el PSOE se puede abstener o puede votar en contra, lo que no es normal es que se unan los votos del Partido Socialista, la izquierda y extrema izquierda con la extrema derecha. Y ya lo digo yo desde aquí, cuidado que ya he vivido yo esta situación de gobierno, hemos sacado la legislatura adelante y ya les dije en su día unánse ustedes en una moción de censura y cambien el gobierno y gobiernan ustedes de verdad. Desde aquí animar a Vox y al PSOE a que presenten una moción de censura si van a estar bloqueando por sistema temas lógicos en el Ayuntamiento de Ponferrada, no hablo de temas ideológicos, porque en un ayuntamiento los temas ideológicos pasan a un segundo plano, porque son temás lógicos y temas de gobierno de ciudad. Si lo están haciendo por fastidiar les auguro un problema dentro de tres años a las dos formaciones. La gente se da cuenta y si luego no representas ningún tipo de utilidad pues al final lo acabas pagando.

Alonso, en su despacho del Ayuntamiento de Ponferrada. Carmen Ramos

Vamos a sacar las cuestiones adelante, por H o por B van a ir saliendo poco a poco. Si no hay un contrato de transporte habrá una orden desde la Junta de Gobierno para hacer lo mismo, si no hay un contrato o se renueva la concesión de las basuras, que es una prestación obligatoria, habra otra orden de prórroga de la Junta de Gobierno. Vamos a acabar llegando al final del mandato y no vamos propiciar una moción de censura con lo cual la otra fórmula que existe es que Vox apoye una moción de censura de Olegario Ramón como alcalde y que Olegario Ramón coja los votos de la ultraderecha para ser alcalde y gobernar la ciudad durante estos años. Si no es así yo les pido responsabilidad a las dos formaciones porque no vamos a llevar nada a pleno que sea caprichoso o que esa ideológico, vamos llevar cuestiones estratégicas para la ciudad y para el municipio. El mandato es claro: 12 son más que 11.

¿Cuál es en este momento la relación con los socialistas?

De normalidad. Yo me voy a unir a la próxima reunión para hablar de la Zona de Bajas Emisiones con mi compañero Luis Antonio Moreno y los representantes del Partido Socialista. Hablaremos también del famoso reglamento de funcionamiento orgánico interno, que creo que es algo que debe desbloquearse después de casi 40 años de democracia, lo tienen casi todos los ayuntamientos de España de ciudades de más de 50.000 habitantes y Ponferrada no. Esas dos cuestiones las vamos a abordar y el trato y el diálogo diario de quienes son sabedores que puede haber una alternancia de gobierno y quienes han gobernado ya el Ayuntamiento.

¿Y con Olegario Ramón?

Olegario Ramón a lo que se tiene que dedicar es a ser presidente del Consejo Comarcal que para eso le pagan y para eso tiene esa importantísima responsabilidad que, además, ya le digo desde aquí que da mucho trabajo, mucho. Yo conozco el Consejo, he sido vicepresidente, estás todo el día sobre los asuntos y no sale nada, como no le está saliendo nada, ni el presupuesto, por más culpa que le quiera echar al funcionario de turno la culpa es de él y si la situación del Consejo es la que es también es de él. Creo que esa doble función que tiene de portavoz de la oposición con presidente del Consejo casa mal, porque atiendes una cosa o la otra o al final lo que está haciendo, no atender nada y creo que tiene gente valiosa para llevar la portavocía en el Ayuntamiento día a a día. Tiene una responsabilidad y no la asume.

Desde CB se mostraron abiertos a una posible moción de censura pero sin él, ¿sigue la propuesta sobre la mesa?

No, no se entendió. Yo me mostré abierto a que nos expliquen cómo va a ser esa moción de censura y no lo hacen. Quién va a ser el candidato, parece que va a ser alcalde-presidente y sino qué deja, deja de ser presidente del Consejo Comarcal para ser alcalde de Ponferrada, desprecia al Consejo Comarcal del Bierzo, que lo diga. No, voy a ser los dos cosas, es que también lo queremos saber porque es importante para tomar una decisión sobre el personaje. No, voy a ser alcalde de Ponferrada, presidente del Consejo Comarcal del Bierzo por las tardes y voy a hacer una transición para que fulanito o fulanita sea el presidente del Consejo Comarcal del Bierzo. Creo que la ciudadanía eso lo tiene que conocer, lo cómodo es lanzar la piedra y no decir nada. A día de hoy aún no lo ha dicho. No estamos abiertos a ninguna moción de censura con el PSOE, de ninguna manera, ni con Olegario ni sin Olegario. Eso sí, de hacer la propuesta que la haga redonda pero no la hace porque no se atreve a decir que quiere ser alcalde de Ponferrada y el Consejo Comarcal le importa un pito y solo lo quiere para cobrar, punto.

Respecto a asuntos de calado, destaca el polémico soterramiento de la avenida del Castillo, ¿en qué punto se encuentra y cuando se presentará el proyecto?

Pues fíjese, cuando estábamos negociando con el PSOE al Alcaldía no era polémico, de hecho el señor Olegario Ramón me dictó lo que estamos haciendo ahora, que hagamos un estudio para ver la viabilidad del proyecto. Para Coalición por El Bierzo lo importante don dos cosas: poner el foco en ese problema del que nadie quiere hablar y estamos muy satisfechos de poner ese debate ahí, y luego lógicamente seguir los pasos, tenemos los informes, ahora hay evaluación por parte del los técnicos del Ayuntamiento y después habrá una decisión política pero lo que es importante es quitar el tráfico de la avenida del Castillo. Soterrar es peatonalizar, que es una solución perfecta que es lo que nosotros queremos viendo otra solución, y en eso estamos trabajando.

Ante la cantidad de tonterías que ha habido por parte de una persona o dos de una manera poco científica, de poco más que de barra de bar, sí que tengo que decir que cualquier tipo de solución es factible, hay un claro objetivo que es quitar hasta 18.000 vehículos que están pasando por delante de la fortaleza, esto no se le ocurre a nadie verlo.

¿De forma diaria?

Sí, en el momento pico. Es una auténtica barbaridad, pero es más, es que hay otras infraestructuras de la ciudad infrautilizadas, no se utilizan. La disposición del tráfico de Ponferrada ha ido favoreciendo esto cuando es un clarísimo error. Nosotros queremos revertirlo, lo vamos a conseguir, no pasa el mismo número de coches por General Vives, ni por el puente del Centenario, ni muchos menos por el puente Celso López Gavela. Es la vía total y absoluta de colapso de Ponferrada delante de un Monumento Nacional con un gravísimo riesgo de accidentes.

Un día va a haber un accidente mortal y las dos o tres voces que tanto critican esto los quiero ver ahí. Ha habido atropellos, una cantidad importante de accidentes viarios, casi hay una accidente al mes. No se puede sostener esta situación por más tiempo y desde luego nosotros la vamos a abordar de una manera valiente y sensata. Me encanta que hayamos abierto este debate porque si no lo hacemos nosotros no lo iba a hacer nadie. Es una línea roja tanto para al Partido Socialista como para el Partido Popular que los dos aceptaron, el PP con más gusto porque formaba parte de su proyecto, es decir, busca una solución, lo ven perfecto, y el PSOE con más escepticismo pero viendo la posibilidad de un estudio que es lo que nos comentaron y nosotros lo hemos hecho así, pero estas cosas llevan tiempo, no es de un día para otro.

¿Y dónde queda la Ronda Sur?

Está ahí pero es que yo quiero una solución para ya y la Ronda Sur es algo a desarrollar en el plan estratégico de este municipio. Por supuesto que sí, la Ronda Sur no se va a descartar, pero claro en qué espacio-tiempo nos movemos, en qué vamos a ver la Ronda Sur para desbloquear la avenida del Castillo... cuando no estemos ya ninguno. Estamos hablando de una situación a muchos años que puede verse favorecida incluso a corto plazo pero de momento es una solución compleja a la que no renunciamos.

En cuanto a la Zona de Bajas Emisiones, ¿son optimistas para sacarla adelante?

Fíjese si somos optimistas que el Gobierno de España nos ha requerido y lo que le hemos mandado es el acuerdo plenario. Lo que no podemos mandar es un mensaje negativo y Olegario Ramón en esas negociaciones con el Partido Socialista aceptaba sacar fuera de este mandato y llevar al extremo que nos permite la Unión Europea. No entiendo este empecinamiento por parte del PSOE de mandar un mensaje negativo, de multas, de persecución, de que no vengas al centro. Nosotros vamos a mandar un mensaje totalmente opuesto y sacar esto del mandato, porque además nos lo permiten, y la Corporación siguiente seguramente no la aplique esta Zona de Bajas Emisiones, como por otro lado hablamos con él en las negociaciones por la alcaldía y él lo sabe perfectamente. Este empecinamieto por qué, no lo entendemos, pero si se puede llegar al 1 de diciembre de 2027 y él así a mi me lo dijo, por qué vamos a llevarlo al 1 de enero de 2027, a ver si pillamos a alguien y lo multamos y coge miedo y no va al centro. Es absurdo.

Hay determinados momentos en la vida que es bueno que te comas el orgullo y la gente te lo va a agradecer porque es un bien común para la ciudad. Por otro lado, hemos hablado con todos los comerciantes y las asociaciones, nos respalda todo el mundo. Puede decir el Partido Socialista qué asociación de comerciantes del centro de Ponferrada le respalda, que me diga una, solo una, y voto a favor de esa propuesta. ¿Vamos a gobernar de espaldas a todo un sector, a toda una comunidad de autónomos y de profesionales por un capricho? Que contaminación va a ver si saben que no la hay, entonces para que vamos a lanzar ese mensaje negativo si eso no se va a producir.

Hagamos las cosas bien, quitemos lo del periodo, que venga la nueva Corporación, que lo hagan con su mayoría absoluta y que eso lo apliquen ellos yo no a enero de 2027 y como venga una regla restrictiva y tengamos que devolver el dinero que vayan haciendo las maletas porque a lo mejor al Partido Socialista no les votan ni ellos, ni los propios, que piensen bien lo que van a hacer. El PP no va a aceptar esto, ahí vamos a una, que no hagan la tontería del siglo, somos un equipo de gobierno sólido. Enero de 2027 jamás, por encima de mi cadáver, me tienen que sacar con camisa de fuerza del pleno. No voy a fallar nunca a nuestra gente.

¿Habrá subida de impuestos?

Creo que no pero desde luego sí va a haber actualizaciones que tienen que ser necesarias y que están barajando los servicios técnicos y económicos.

Actualizaciones son subidas...

Tenemos que actualizar algunos, eso no es que vayan a subir los impuestos es que hay que hacer algunas actualizaciones que sí que van a ser obligatorias pero no está en el ánimo crear ningún impuesto ni ninguna subida de impuestos.

¿Se ven respaldados por los ponferradinos a día de hoy?

Desde luego estamos en una fortísima convicción de diálogo continuo y permanente, por lo tanto estamos canalizando buena parte de lo que quieren los ponferradinos. Sabemos los problemas que tiene Ponferrada, son enormes, enormes, y no se van a solucionar en un mandato, ni de aquí a tres días, ni van a dejar las baldosas de echar agua, lo vamos a paliar e intentar arreglar, seguramente también con otro tipo de política de pavimento y de ciudad mucho más sostenible.

Estamos trabajando las 24 horas del día para abordar una situación complejísima. Yo de todos los años que llevo en la Corporación este mandato es una de las situaciones más complejas que estamos abordando pero con las ideas más claras sobre la solución a los problemas. Lo vamos a abordar y se verá un cambio y una transformación de aquí al final del mandato. Ya se está percibiendo, ya se está viendo que hay una solidez, una alegría, una ilusión y una ganas por tirar hacia adelante y yo animo a que haya inversiones, a que se abran nuevos proyectos, este Ayuntamiento pondrá todo de su parte.

Sabemos que tenemos una situación compleja en la sección técnica, la estamos abordando, para el desbloqueo de determinadas licencias y la rapidez en la tramitación de las mismas. Nos hemos encontrado con una situación de total y absoluto abandono y vamos a abordarlo de manera definitiva y se empezará a notar.