La empresa canadiense Aerial prueba en Ponferrada una App para el cuidado remoto de personas mayores o en situación de soledad no deseada

Ponferrada da un paso pionero para luchar contra la soledad no deseada. El Ayuntamiento y la empresa canadiense Aerial han firmado un convenio para ofrecer una solución tecnológica que permite monitorizar a través de cuidado remoto de personas mayores o en situación de soledad no deseada.

La iniciativa, bautizada como Remote Care y que forma parte del programa Ponferrada City Lab impulsado por el tripartito, utiliza una tecnología «muy novedosa y nada invasiva» para garantizar la atención a los mayores en situación de vulnerabilidad, según explicó el alcalde, Olegario Ramón.

La concejala de Mayores, María Luisa Varela, indicó que la iniciativa se enmarca en el «gran interés» del tripartito por luchar contra la «gran pandemia» de la soledad no deseada en el municipio, algo que reconoce que «nos preocupa mucho» y en cuyo ámbito existe «una gran brecha informática». Considera que el proyecto piloto permitirá dar la herramienta a las familias para que puedan tener un control del usuario sin necesidad de hacer una instalación específica. «Controla perfectamente todos sus movimientos y es una forma de tener un contacto directo de familiares o cuidadores con estas persona», apuntó. «Es una forma de vigilar esas situaciones de soledad», subrayó.

El director comercial en España de Aerial, Javier Barahona, agradeció al Ayuntamiento la posiblidad de poder probar esta tecnología en Ponferrada y explicó los pormenores de un sistema que opera con redes wifi con unos algoritmos basados en inteligencia artificial que luego se despliegan en la nube y que son capaces de identificar, clasificar y distinguir los movimientos que se producen en una casa y exponerlos o bien en un teléfono inteligente a través de una app o en una hoja de mando en el caso de empresas o instituciones.

Tecnología pasiva ambiental

Como novedad, esta tecnología es totalmente pasiva ambiental ya que «la persona a la que se está monitorizando no tiene que hacer nada, no tiene que interactuar de ninguna manera, no tiene que apretar ningún botón ni llevar nigún brazalete o colgante», destacó Barahona. Además, es muy respetuosa con la privacidad y la dignidad de las personas que no utiliza ningún tipo de cámaras y tampoco toma datos biométricos sino que se facilita información a través de las distorsiones generadas por el movimiento del usuario monitorizado en las ondas de la red wifi. «Estas distorsiones son las que se mandan a la nube y esos algoritmos de inteligencia artificial lo analizan, lo clasifican y luego lo exponen y con eso podemos saber qué es lo que está pasando», señaló el representante de la empresa Aerial.

Así la aplicación permite conocer todos y cada uno de los movimientos de la persona, a qué hora se ha levantado, a qué hora se ha acostado, si duerme mal, si tiene un nivel de operatividad alto o bajo, por qué zonas de la casa se mueve o si sufre una caída. A la vista de estos datos la aplicación genera notificaciones a los cuidadores que habilitarían los correspondientes protocolos de actuación para atenderles. «Es importante tener conectividad en las casas», destacó Barahona, que explicó que para ello cuentan con el apoyo de Telefónica para garantizar que se puedan hacer despliegues masivos de líneas y garantizar la atención a los clientes.

La jefa de ventas de administración pública de Telefónica, Rosa María Lázaro-Carrasco, puso de manifiesto el interés de la compañía por poner a disposición de las personas la tecnología y mostró su apoyo «al desarrollo de aplicaciones innovadoras como ésta que ofrecen soluciones no invasivas y que facilitan la autonomía de nuestros mayores». Para garantizar la conectividad recordó la apertura de varios nodos de 5G en Ponferrada que viene a reforzar el despliegue de fibra realizado en el 2016. «Nuestra conectividad aquí está garantizada», reseñó.

15 convenios firmados

El alcalde de Ponferrada recordó que son ya 15 los convenios firmados por el Ayuntamiento dentro de la iniciativa Ponferrada City Lab para impulsar acuerdos de colaboración público-privada con la finalidad de apoyar a emprendedores y empresas que dispongan de soluciones innovadoras.

En este sentido, recalcó que la nueva solución tecnológica que se ofrece para el cuidado de los mayores dele municipio enlaza con la preocupación del equipo de gobierno del tripartito con la lucha contra la soledad no deseada, un programa que convierte al municipio de Ponferrada en pionero.