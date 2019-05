Emilia Esteban (Más Ponferrada): «Ponferrada es una ciudad sucia, abandonada y dejada» Emilia Esteban, durante su entrevista en leonoticias. / Sandra Santos «En la última legislatura hemos echado en falta la cercanía. La alcaldesa actual se ha dedicado a cobrar el sueldo y no ha hecho gran cosa», asegura la candidata por esta formación de nuevo cuño a imagen y semejanza de 'Más Madrid' J. CALVO Miércoles, 22 mayo 2019, 14:17

En apenas tres meses 'Más Ponferrada' ha germinado y comienza a crecer. Esta formación de nuevo cuño a imagen y semejanza de 'Más Madrid' gira sobre la figura de la letrada Emilia Esteban y lo hace con una mirada sobre Ponferrada que implica realismo y búsqueda de soluciones.

Reconoce que parte con la desventaja de quien acaba de emerger en el marco electoral, pero defiende que la transversalidad de la propia formación le permitirá llegar a un amplio margen del electorado y obtener representación.

¿Qué le ha llevado a regresar al ruedo político?

Hace dos años abandoné la política. Había estado en Podemos en el momento en el que aparecieron una serie de problemas con el consejo ciudadano de Ponferrada. Entonces decidí volverme a dedicar a mi labor profesional. Hace tres meses cuando Errejón dio el paso de montar la candidatura con Carmena me planteé la posibilidad de volver al ruedo con las tesis que plantea Errejón.

¿Las señas de identidad de 'Más Ponferrada'? ¿Se mira en el espejo de 'Más Madrid'?

El objetivo era hacer algo similar, con la misma ideología que lo planteado por Errejón en Madrid, de algún modo siguiendo lo que a mí me había enamorado de Podemos, el partido transversal, que no pide carnés y que trata de mejorar las personas que han sido más perjudicadas con la crisis y olvidando la distinción de derechas e izquierdas. Nosotros nos dirigimos a toda la gente venga de donde venga y eso no existía en Ponferrada. Tratamos de llegar a toda la ciudadanía.

¿Sus propuestas?

Lo más esencial es buscar el dar una alternativa de trabajo. Si algo se observa en Ponferrada la gente joven se marcha de nuestra ciudad y lo primero es tratar de reindustrializar. Desde el Ayuntamiento se puede hacer una búsqueda activa de empresas, cediendo suelo y dando facilidades. Eso es lo esencial. Otro aspecto es el apoyo al comercio local. Cada día cierran nuevos locales, por muchos motivos, pero es un efecto del bajo consumo. Creemos que el empleo es el motor de actividad y tenemos mucho trabajo en ese sentido. Hay que hablar con el comercio, escuchar y ayudar porque ahora la fórmula de altos alquileres y bajas ventas es determinante para la caída de la actividad.

¿Se le ha quedado corta esta campaña?

Es cierto que hemos comenzado con el tiempo muy justo. No se conoce mucho nuestro partido, somos un partido nuevo, la junta electoral no nos lo pone fácil, pero Ponferrada es una pequeña ciudad y queremos llegar al máximo número de personas

¿Qué balance hace de la última legislatura en Ponferrada?

En la última legislatura hemos echado en falta la cercanía. Yo soy muy cercana a la gente, me gusta escuchar, me gusta que la ciudadanía participe y la actual alcaldesa ha sido muy distante. Hay muchas cosas que para mí no se han hecho, no se ha trabajado en el empleo, en fijar población, en conseguir incentivar la economía. La alcaldesa actual se ha dedicado a cobrar el sueldo y no ha hecho gran cosa. Ponferrada es una ciudad sucia, abandonada y dejada. Ponferrada ha perdido vida.

¿Motivos para respaldar a su formación?

Porque somos realmente un partido transversal y con gente de la calle. Somos gente normal, con sus estudios y sus trabajos, pero gente que puede saber lo que hace falta en la ciudad. No somos elite o un partido poderoso, pero somos un partido honrado, con sensibilidad y buscamos la confianza de la gente. Haremos una labor de escucha, de escucha atenta a las necesidades de la gente.

¿Qué objetivo se marca?

Nos conformamos con ganar y si no ganamos nos gustaría que hubiera una victoria de los partidos progresistas. El progreso es lo que hace que los pueblos avancen. Y si es así tenderemos la mano.

¿'Más Ponferrada' mira al largo plazo como partido o se centra en esta cita electoral de forma exclusiva?

Nuestra pretensión es que 'Más Ponferrada' sea un partido que mira al medio y largo plazo. Conseguiremos hacer algo bueno con estas siglas, pero si no tenemos representación no seremos cortoplacistas. Nuestra pretensión es seguir la misma dirección que Errejón o Carmena.

Luego habrá 'Más'.

No hubo más tiempo para crear otras posibles candidaturas pero nuestra pretensión es presentarnos en los próximos cuatro años ya en toda la provincia y con carácter autonómico.