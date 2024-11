Dos exposiciones en Ponferrada recordarán al artista Luis Silva, recientemente fallecido

Elbierzonoticias Ponferrada Miércoles, 27 de noviembre 2024, 12:19 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión

Dos exposiciones, que se podrán ver en el bar King Kong y la vinoteca El Salgueral, recordarán la figura del artista berciano Luis Silva, fallecido el pasado 18 de noviembre.

Las muestra, titulada 'Luis Silva: la tinta del Rocanrol', se divide para mostrar en estos dos espacios una selección de carteles diseñados por Silva, en los que plasmó con su estilo único la esencia del rock and roll y la escena cultural del Bierzo entre los años 90 y 2000.

Además, como homenaje al artista, el sello discográfico Ghost Highway Recordings, en colaboración con la Asociación de Ayuda a Niños Oncológicos de Galicia, ha editado un calendario solidario con los carteles de Silva, que forman parte de esas muestras en Ponferrada.

El calendario resalta el legado artístico del berciano y se añade el componente solidario ya que la recaudación se destinará a los niños con cáncer.

Ese almanaque se puede adquirir tanto en el King Kong como en El Salgueral, además de los bares La Destilería, El Morticia y la tienda Mr Natural. También en el local madrileño Chopper Monster y a través de la web de la casa discográfica.

Luis Silva, nacido en Ponferrada, se nutrió de la escena underground madrileña en los años 80 del siglo XX antes de regresar a su tierra natal, donde se convirtió en una figura clave para la música y el arte visual del Bierzo. Sus carteles, ilustrados a mano con un estilo inconfundible, ya forman parte de la historia visual del rock y la cultura bercianas. Capturaba a través de sus ilustraciones la atmósfera de locales icónicos como el Barracuda, el Saloon, y el Metropolis, así como de importantes salas de conciertos como El Quijote.

Su talento lo llevó a trabajar con bandas nacionales e internacionales como The Chesterfield Kings, The Woggles, The Fleshtones, Pleasure Fuckers, y Sin City Six, entre otras.