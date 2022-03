Dirección y comité de Roldán firman el ERTE que «de momento» no se va a aplicar Los representantes de los trabajadores confían en que el expediente continúe sin aplicación

La dirección y el comité de empresa de Aceros Roldán, en Santo Tomás de las Ollas, finalizaron este miércoles el periodo de negociación del Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) con la firma del acuerdo. Un expediente que por el momento no se aplicará, como confirmó a elbierzonoticias el presidente del comité, Miguel Ángel Arias. «De momento no se va a aplicar y ojalá que no se aplique», aseguró.

Acerinox, matriz a la que pertenece Roldán, planteó este expediente para todo el grupo debido a los elevados precios de la energía y también al desabastecimiento de materia prima que había provocado la huelga en el sector del transporte. Además, en el caso de la factoría ponferradina «dependemos de nuestros compañeros de abajo, de Algeciras, porque recibimos la materia prima de allí, por lo que si allí pararan por alguna circunstancia, nosotros también tendríamos que parar», señaló Arias.

Por el momento, el ERTE está aprobado «y a día de hoy no se va a aplicar, aunque es una herramienta que la empresa tiene ahí para cuando lo estime oportuno y necesario», añadió.

El expediente afecta a unos 400 trabajadores en Ponferrada y se contempla por un año de duración y con el 85% del salario.