La Diócesis de Astorga cuenta con 278 misioneros, de los cuales 36 son bercianos

La campaña del Domund del 2022 se desarrollará el 23 de octubre en las diferentes parroquias de la Diócesis de Astorga y con una carrera solidaria, que buscarán recaudar fondos para los proyectos que desarrolla la Iglesia Católica en diferentes partes del mundo a través de los misioneros.

En concreto, al Diócesis astorgana cuenta en la actualidad con 278 misioneros, de los cuales 36 son de la comarca berciana, un número que se mantiene con respecto a 2021. De los 278, la mayoría son religiosas y solo dos son sacerdotes, entre ellos un ponferradino que se encuentra en Nicaragua.

De este modo, lo que se recaude en la campaña del Domund se concentrará en Madrid y de ahí llegará a Roma, donde se escogerán los proyectos más urgentes, como explicó Loli Rodríguez, miembro de la delegación de Misiones de Astorga.

«Últimamente se están fijando mucho en Asia y en África pero todo el dinero se reparte según las demandas de las diócesis más necesitadas, donde hay más necesidad se envían», señaló Rodríguez, que añadió que la iglesia «está manteniendo a 27.000 instituciones sociales y sanitarias y así como a 119.000 escuelas y esto no sería posible sin la presencia de misioneros en estos países porque aunque no somos una ONG, la iglesia católica no funcionaría son la caridad», concluyó.