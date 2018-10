USE desvela que CB se ofreció a la oposición para respaldar la enmienda que tumbó la lista de obras y «dejar sola a Merayo» El portavoz de USE Bierzo, Samuel Folgueral, durante su comparecencia. / Carmen Ramos Folgueral cree que cuando Muñoz acusa de «cobardía» y «oportunismo político» a los grupos que presentaron la propuesta «está hablando de él mismo» CARMEN RAMOS Ponferrada Viernes, 5 octubre 2018, 12:01

USE Bierzo desveló hoy que el portavoz municipal de Coalición por el Bierzo y socio de cogobierno en el Ayuntamiento de Ponferrada, Pedro Muñoz, se ofreció a los grupos de la oposición para respaldar con su firma la enmienda a la totalidad que tumbó el listado de obras financieramente sostenibles con cargo a remanentes de 2017 que su propio grupo presentó junto al PP, todo ello a fin de «dejar sola a la alcaldesa», según indicó Samuel Folgueral.

«Quiero que se entere toda Ponferrada de que dos días ante del pleno del día 28 de septiembre donde la enmienda a la totalidad salió adelante, Coalición por El Bierzo, en virtud de su portavoz, se ofreció a los cinco grupos que firmamos la enmienda a que fuéramos seis y a firmar esa enmienda, al grito de que «así dejamos sola a la alcaldesa»», señaló Folgueral.

El portavoz municipal de USE entiende, por ello, que cuando Muñoz acusa de «cobardía» y de «oportunismo político» a los grupos que respaldaron la lista alternativa de obras «está hablando de él mismo» y de que «su comportamiento es relacionado con su actitud». Recordó, además, que los cinco grupos firmantes de la propuesta fueron los que «por coherencia» rechazaron las cuentas municipales para este año en el pleno celebrado el 7 de agosto «porque no estábamos de acuerdo con la manera de abordar el presupuesto y en este momento, con estos tres millones de remanentes lo hemos hecho porque no queremos perderlo y somos responsables, queremos hacer una propuesta y que hemos hecho totalmente democrática y respetable», insistió.

Folgueral va más allá y tiene claro que Muñoz ha dejado patente su «cobardía» con esta actitud teniendo en cuenta que «ha querido firmar una enmienda contra un gobierno del que él forma parte» como miembros de la Junta de Gobierno junto a los siete concejales del PP por lo que «del 80% de las decisiones que se toman en el Ayuntamiento de Ponferrada son corresponsables estas dos personas como miembros de un bipartito que está gobernando en estos momentos».