«Hay un descontento importante con la gestión de estos años y nos piden que lideremos el cambio»

Marco Morala encabeza por segunda vez la candidatura del Partido Popular para optar a la Alcaldía de Ponferrada. Una Alcaldía que está convencido de que van a alcanzar con una «mayoría suficiente» gracias al apoyo de los ciudadanos. Muy crítico con la labor del gobierno tripartito durante estos cuatro años, Morala capitanea un proyecto «de cambio, de futuro, de ilusión» para los ponferradinos «actuales y los del futuro».

Marco, desembarcaste en la política en 2019 y desde entonces has sido el líder de la oposición. ¿Cuatro años en la oposición es un gran aprendizaje?

Sí, yo creo que no solo personalmente sino políticamente hubiese sido preferible eso desembarco en puestos de responsabilidad y ostentando la alcaldía y el gobierno de Ponferrada. Desde luego que creo que también a Ponferrada lo hubiese ido mejor y estaríamos en una mejor situación a día de hoy, pero bueno, sin duda esto también ha sido aprovechado tanto por mí como cabeza de la oposición como por parte de todos los concejales que han integrado el Grupo Municipal Popular durante estos cuatro años de mandato, a los cuales les estoy inmensamente agradecido y valoro tremendamente la labor desempeñada durante todo este tiempo. ¿El aprendizaje? Que duda cabe, estamos hablando de una institución que hay que conocer desde dentro, el Ayuntamiento de Ponferrada, y que ha servido para profundizar y conocer todos y cada uno de esos entresijos municipales y ese funcionamiento del día día en la casa grande de todos los ponferradinos. Pero insisto, creo que a Ponferrada le hubiese ido mejor, tendríamos hoy una Ponferrada mejor, si el Partido Popular hubiese ostentado el gobierno municipal desde el año 2019.

«La convivencia en Ponferrada se ha visto seriamente dañada a raíz de las políticas socialistas»

Todo ese trabajo el PP lo ha sabido valorar porque te ha vuelto a elegir como cabeza de lista, ¿cómo afrontas esta nueva etapa?

De entrada, agradecer ese apoyo que siempre he sentido, no solo ahora mismo de la nueva presidenta provincial, Ester Muñoz, sino de Alfonso Fernández Mañueco, desde el 2019 ha sido un apoyo constante, una apuesta por mí para encabezar el proyecto del PP para Ponferrada y, desde hace un año, de Alberto Nuñez Feijóo. Yo creo que ese respaldo se ha visto también en esta respuesta que le hemos dado a base de trabajo desde Ponferrada, no solo a nivel institucional desempeñando el puesto de concejal, sino también a nivel orgánico adquiriendo y asumiendo responsabilidades dentro del partido local y provincial.

Afronto esta nueva etapa con más experiencia, con un gran equipo que me acompaña en la candidatura, una candidatura transversal, compuesta personas con gran preparación y gran compromiso y desde luego que todos y cada uno de nosotros compartimos algo, que es que nuestra vida es Ponferrada, nuestra apuesta de presente y de futuro es Ponferrada y a partir de ahí esa ilusión es máxima, incluso mucho mayor que hace cuatro años porque también vemos y entendemos que Ponferrada es una ciudad peor a día de hoy, una ciudad más deteriorada, más decadente, más dependiente, una ciudad en la que la convivencia se ha visto seriamente dañada a raíz de las políticas socialistas y desde luego ese impulso, ese ánimo se ve reflejado en ese estado de ánimo. Con lo cual afrontamos este compromiso por periodo de cuatro años a partir del 28 de mayo. Un 28 de mayo que estoy convencido nos va a otorgar la confianza de los ponferradinos y que nosotros somos capaces de capitanear un proyecto de cambio, de futuro, de ilusión y que revertirá sin la menor duda, en los ponferradinos actuales y en los del futuro, para los cuales estamos aquí y por los cuales apostamos y trabajaremos con toda intensidad.

¿Cómo han sido estos cuatro años de gobierno tripartito para Ponferrada?

Hay que partir de una realidad, llevamos cuatro años en los cuales el Partido Socialista ha gobernado el Ayuntamiento de Ponferrada, el Consejo Comarcal, la Diputación provincial y el Gobierno de España. Y estamos peor que hace cuatro años, no se ve ningún resultado, sino que lo que nos ha dado este gobierno socialista es una Ponferrada peor, un Bierzo peor, que viene marcado por menos actividad económica, se han perdido empresas, hay menos empleo, los jóvenes se van, menos pulso social y mucha menos población. Esa es la Ponferrada que nos han dado estos cuatro años de gobierno socialista. Desde luego que así no podemos seguir, Ponferrada es una ciudad peor y hay que cambiarla y la única posibilidad de cambio es el proyecto de futuro, de cambio y de ilusión que presenta el PP en estos momentos. A partir del 28 de mayo y, con todos los respetos a las distintas sensibilidades y fuerzas políticas que se presentan, la realidad es que solo hay dos personas que pueden ser alcalde de Ponferrada, uno es el candidato Ramón y otro, Marco Morala. Con el candidato Ramón nos ha ido mal y con el candidato Morala que a partir del día 29 de mayo tendrá el gobierno municipal, la clave de la alcaldía, a Ponferrada le irá mucho mejor.

«Queremos que los jóvenes encuentren empleo y tengan expectativas serias de encontrarlo en Ponferrada»

Háblanos un poco de esos proyectos «para el cambio» por los que apostáis

Vienen encadenados por una serie de compromisos que tendrán su desarrollo individual y particular. En primer lugar, que duda cabe, que hay que apostar por el asentamiento de empresas, de actividad económica y apoyar del emprendimiento. Aquí hay una serie de mecanismos, no solo locales sino también de esas sinergias, de esas lealtades con otras administraciones, eso debe ser así. A través de los mecanismos municipales existen muchos, por ejemplo, realizar una reforma tributaria que acomode esta presión fiscal a la que nos han sometido el actual gobierno municipal a las nuevas realidades, a las nuevas posibilidades tanto de familias como de empresas, es decir, la capacidad económica de familias y empresas hoy en día es menor, por lo que hay que ayudarles. Desde luego que el dinero está mejor en la caja de las empresas para que inviertan y en la cuenta de las familias para que consuma no se sabe do, en realidad el gasto de este equipo de gobierno ha sido criticable, reprobable y totalmente inútil y superfluo. Se me ocurre ese parklet, ese banco de madera donde el castillo en el que no se sienta nadie, la campaña de la mofeta que ha sido un auténtico ridículo e ineficaz para los fines que pretendía, ese asfaltado de un camino en el parque del Temple, dentro muchísmas ocurrencias que ha tenido este gobierno municipal capitaneado por el candidato Ramón.

Además de esa bajada impositiva, ¿qué más proponéis para el municipio?

Sin duda, van a ir encaminadas al empleo, a fomentar el empleo, a que los jóvenes que encuentren empleo y tengan expectativas serias de encontrarlo en Ponferrada y ahí tenemos intención de recuperar el IMFE, que curiosamente es un instrumento muy válido para la formación y búsqueda de empleo que estaba dando resultados buenos y que de una manera sectaria el actual gobierno decidió disolver en el peor momento posible cuando más empleo se perdían Ponferrada pues se decide prescindir de ese instrumento. También crearemos sinergias con el otro instrumento municipal que es la Oficina de Desarrollo Local, entonces van a ser instrumentos que vamos a poner al servicio del emprendimiento, de las empresas, de los autónomos y, desde luego, al servicio de empleo.

Habéis sido muy críticos con la zona de bajas emisiones. Entendemos que es una imposición europea pero vosotro abogáis por quitarla pero ¿se podría por ley o la que hay se podría modificar?

Lo de la imposición europea es un comodín que el candidato Ramón ha utilizado en otras ocasiones anteriores, sobre todo, para meter la mano en el bolsillo de los ponferradinos con la tasa de basura. En aquel momento, en 2020, decía que Europa obligaba a tener tasa de la basura, era falso, mintió y lo sabía. Que mintió lo ha corroborado el gobierno de Pedro Sánchez cuando en el año 2022, con esa ley de residuos, dijo literalmente que por primera vez en España se obliga a las entidades municipales a tener una tasa de la basura y que esa obligación se difiere al año 2025. Con lo cual, cuando en 2020 por parte del candidato Ramón se decía que era obligatorio, simplemente faltó a la verdad. Así que el comodín de Europa no nos sirve.

En cuanto a la zona de bajas emisiones, hay una normativa europea que no ocultamos, no negamos, pero desde luego que ni dice que deba implementarse en la zona en la que se quería implentar en Ponferrada, ni habla de la extensión, ni habla del nivel de restricción que se quiere imponer en Ponferrada y desde luego ni habla de las limitaciones que se quieren imponer. Nosotros decimos que no se va a implementar la zona de bajas emisiones socialista y hay que tener en cuenta varias circunstancias que aplicaremos: en primer lugar, una moratoria como en otros municipios para su entrada en vigor, mínima extensión, mínimas restricciones de movilidad y de accesibilidad y, desde luego mínimo impacto a la economía de la zona. Esto es muy importante, a día de hoy esta zona de bajas emisiones socialista ya ha vulnerado la norma en distintos ámbitos, una de ellas que no existe ese estudio de impacto económico en la zona. Por este motivo distintos tribunales de justicia ya han anulado en otras ciudades como Gijón la zona de bajas emisiones proyectada. Con lo cual, estos incumplimientos que se están desarrollando ya ponen en riesgo esas inversiones y, desde luego, estamos convencidos y tenemos más que una sospecha de que es muy posible que estas vulneraciones de la normativa europea por parte de la actual equipo de gobierno deriven en la obligación de devolver los fondos europeos con los que se están haciendo unas obras más que discutibles en el centro de Ponferrada. Por ejemplo, esa reforma de la calle Real es más propia de un polígono industrial que de una calle del centro de Ponferrada, es un atentado estético, a la movilidad y a la actividad económica del centro de Ponferrada.

«Vamos a conseguir la mayoría suficiente para gobernar»

¿Créeis que no se ha planificado esa ordenación de la movilidad?

Es lo que pasa cuando se gobierna desde la improvisación, que ha sido una máxima y una constante del candidato Ramón durante estos cuatro años, porque nunca tuvo un proyecto de ciudad, nunca tuvo una planificación de gobierno, un programa de gobierno para Ponferrada que nosotros entendemos imprescindible. En ese sentido, tendremos una planificación plurianual no solo para reparaciones de baches, de aceras, de iluminación, de limpieza. En todos los ámbitos habrá una planificación porque eso significa que tienes una idea de gobierno, un proyecto de ciudad. Eso no existió, con lo cual si a eso le unimos esa actitud electoralista del candidato Ramón durante estos cuatro años, que al final lo que ha decidido es poner por delante de los intereses de los ponferradinos sus propios intereses personales electoralistas y lo que ha hecho es intentar acumular para el final del mandato todas las obras buscando confundir a los ponferradinos y orientar el voto haciendo creer que el alcalde ha trabajado durante cuatro años y ha mejorado la ciudad, todo lo contrario. ¿Qué ha sucedido? Que Ponferrada es un caos absoluto, de movilidad, la ciudad es una ciudad más deteriorada, más decadente, más dependiente a pesar de todo esto que se está intentando improvisar a última hora y a la carrera.

Como no hablar también de esas dos glorietas que se han ejecutado durante el último periodo del mandato. Una de ellas, la de Reino de León, con un coste que asusta, 500.000 euros, construida en un desnivel, nosotros tenemos mucha cautela a la hora de valorarla y desde la prudencia esperemos que traiga más ventajas que perjuicios pero somos muy críticos. Luego está esa otra glorieta en la zona del Plantío que es un auténtico despropósito, los autobuses y vehículos de dimensiones no giran, hay líneas regulares de autobuses que ya no entran por esa parte de Ponferrada, entran por Columbrianos y lo que están consiguiendo es que ahí se genere un cuello de botella y que la circulación en esa zona empeore. Se ha improvisado de cara a la galería y se ha generado un perjuicio claro a los vehículos y la circulación en Ponferrada.

En 2019 el PP perdió un concejal, pasando de 7 a 6, ¿cómo se recupera ese voto perdido?

Se recupera con trabajo, llevamos ya cuatro años ya trabajando. Se recuperan no solo con un trabajo de oposición crítica que ha sido nuestra obligación, sino también con trabajo de oposición constructiva. Hemos estado a la altura, hemos hecho una serie de propuestas para la aplicacion de remanentes que hemos reiterado en el tiempo y no se nos ha hecho caso, peor para Ponferrada, evidentemente, y en ese momento tan crítico de la pandemia creo que hemos tenido una altura de miras importante, una lealtad de ciudad, hemos apoyado los decretos dictados desde el gobierno municipal, creo que Ponferrada y los ponferradinos necesitaban ese mensaje de unidad, el PP así lo hizo. También hicimos una propuesta ambiciosa de ese plan de recuperación post covid, no se recogió nuestro plan pero finalmente lo que hicimos fue dialogar con el equipo de gobierno y apoyar con una serie de mínima de modificaciones, su plan de recuperación. Grandes apoyos deberían haber tenido grandes resultados, no ha sido así, han sido incapaces de llevar a cabo ese plan de recuperación económico y social y por lo tanto, hemos tenido que seguir manteniendo esa postura de oposición crítica. Desde luego nos ha absorbido más tiempo porque realmente poco hay que valorar en positivo de la labor municipal durante estos cuatro años de gobierno.

Entonces, en estas elecciones ¿confíais en el voto ponferradino para obtener la mayoría absoluta?

Sí, desde la humildad pero desde la convicción de que los ponferradinos nos van a otorgar ese apoyo porque lo que palpamos en la calle que llevamos pisando durante estos cuatro años, en barrios, pueblos, con asociaciones, es ese descontento importante con la gestión de estos cuatro años, desde luego nos piden un cambio, que abanderemos ese cambio, que lideremos el retorno a una Ponferrada atractiva, una Ponferrada en la cual los jóvenes y las personas quieran desarrollar un proyecto de trabajo y de vida, en definitiva, asentar su núcleo familiar y a partir de ahí trabajar por su familia y por el desarrollo de la ciudad. Desde luego que esa sensación la tenemos y desde ese convencimiento creo que se va a ver plasmado en las urnas y alcanzaremos una mayoría suficiente para gobernar la ciudad.

Si no se consiguiera, ¿estáis abiertos al diálogo con todas las formaciones?

Vamos a conseguir la mayoría suficiente y aún con la mayoría suficiente siempre estaremos abiertos al diálogo con todas las fuerzas políticas, sociales, económicas, sindicales de esta ciudad. Con mayoría suficiente, diálogo, diálogo, diálogo con todos.