USE denuncia la falta del servicio de cafetería en el centro de día de Flores del Sil Centro de día de Flores del Sil. La formación asegura que la última adjudicataria avisó «hace meses» de que no renovaría el contrato y a pesar de ello no se ha buscado una solución ELBIERZONOTICIAS Ponferrada Lunes, 12 noviembre 2018, 18:22

USE Bierzo ha denunciado este lunes que el centro de día de Flores del Sil vuelve a estar sin servicio de cafetería, cuando la última concesionaria avisó «hace meses» a la Concejalía de Bienestar Social de que no iba a renovar el contrato. «Por ende, los usuarios no pueden acudir a la instalación para usar un servicio muy necesario, especialmente para personas mayores porque no se trataba solo de poder hacer las comidas en el centro a un precio asequible, sino de generar un marco de convivencia y ayuda», señalan de la formación.

Y es que USE considera que el «desinterés» del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Ponferrada «por todo lo que no sea folklore político y guerra sucia sigue castigando a la ciudadanía con el abandono total de servicios imprescindibles».

Con todo ello, esperan que el concejal del área, Pedro Muñoz, se ponga «manos a la obra» para recuperar el servicio antes que «el insulto a este grupo municipal».