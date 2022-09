David Summers: «Me lo pasaré genial en Ponferrada»

Llevan casi 40 años siendo un grupo de moda pese a que, como ellos dicen, «siempre han estado de espaldas a la moda. En los 80 eran los años de los peinados raro y los tecladitos y nosotros no queríamos ser parte de esa moda; y ahora me parecería aberrante meterme en la pandilla del reggaetón», expresa David Summers, cantante de Hombres G que este sábado. 3 de septiembre, llega a Ponferrada.

En sus casa descuelga el teléfono para hablar un rato con bierzonoticias este artista que ya nació con vocación y maestros que le enseñaran el camino del arte.

Hombres G Día: Sábado 3 de septimebre Hora: 22.00 horas Lugar: Auditorio Municipal de Ponferrada. Venta de entradas: marcaentradas.com y Tipo Ponferrada. Anticipada: 20 € + gastos de gestión Taquilla: 25 €.

Los 'Summers' son una familia de artistas y eso es algo que ha mamado David. Su padre, Manuel, un cineasta con un sentido del humor único y «un talento absolutamente espectacular. Después de 30 años que hace que murió, sigo recordando sus parámetros y sus consejos»; su tío Guillermo, presentador, guionista, dibujante y «una maravillosa persona»; su tío Tomás que hizo televisión toda la vida, «fue el descubrió a Chiquito de la Calzada»; su tío abuelo Ricardo, «un pintor cojonudo» y en general todos sus ascendientes «se les ha dado bien algún campo del arte».

Esto es algo que avala a David y que también ha sabido heredar, ahora es su hijo el que toca sus guitarras. «Le aconsejo que sea muy perseverante, que no se rinda nunca, que no pierda la ilusión, que sea siempre original y sea el motor de su vida. Esto es lo que me decía mi padre a mi y yo se lo digo a él», detalla David Summers.

De alguna manera esa es la definición de Hombres G. Una banda original que cambió el rumbo de la música en España en los 80, fue perseverante en los 90, no se rindió en los 2000 y a día de hoy sigue manteniendo la ilusión presentando nuevos trabajos que siguen conquistando al público.

«Tenemos público de todas las edades. Ahora últimamente veo niños de 13 años como cuando éramos unos adolescentes y no solo por la película ' Voy a pasármelo bien' (largometraje que gira en torno a la figura de Hombres G al que le ponen banda sonora). La verdad es que es rarísimo cuando les veo cantando como locos las canciones y no solo las clásicas. Cuando veo a un niño enloquecido cantando pienso este tío va estar ahí dentro de 10 años, yo no se si yo estaré pero él si; esto es el futuro, nos garantiza otros otros cinco o seis años más de actividad. Tener este abanico de edades es un maravilla y un privilegio», detalla.

Entre los múltiples proyectos que andan embarcados su llegada a Ponferrada es dentro de la gira de su último trabajo 'La esquina de Rowland', un disco que nace en plena pandemia, porque hasta en esos momentos en los que se paró el mundo Summers siguió trabajando. «Cuando nos encerraron en casa estuve unos días jodidos, entonces me dije no voy a estar en casa sentado en un sofá triste y esperando a que esto se pase y me puse a currar. Aproveché un montón el confinamiento para escribir, componer y grabar en mi estudio y me lo pasé genial haciendo canciones», afirma.

De ese tiempo de reposo y tranquilidad nacen 14 canciones recogidas en este disco que «es el mejor que hemos hecho en la vida porque he tenido tanto tiempo para perfilar las letras, los ritmos, etc. Ya se que no tendrá el mismo éxito que 'Sufre Mamón' pero me siento orgulloso de él», expresa.

Y después de esa serenidad ya ha vuelto al ajetreo que te induce una gira. «Soy feliz cada vez que salga al escenario y el sábado cuando lo haga en Ponferrada me lo pasaré genial como me lo he hecho toda mi vida», explica Summers que añade que «va a ser un bonito concierto».

Quedan muchos conciertos, trabajos y canciones por descubrir de una banda que el año que viene cumple su 40 aniversario. Una fecha que Hombres G ya trabaja en ella y serán muchas las sorpresas para celebrar cuatro décadas de trabajo en lo más alto.