Cs critica que Ponferrada se convierta en «un auténtico vertedero» por la suma de las obras y la huelga de basura

La portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Ponferrada, Ruth Morales, reprocha al alcalde, Olegario Ramón, que la ciudad se convierta en «un auténtico vertedero» por su «nefasta gestión». «Como no llegaba con tener todas las calles levantadas, por las obras, ahora nos encontramos con una huelga, cuyas secuelas ya se empiezan a notar, y con un alcalde que, una vez más, no se preocupa de resolver los problemas que afectan a los ciudadanos, al no desempeñar el papel que le corresponde», señaló la edil de la formación naranja.

En ese sentido, Morales insistió en que la protesta de los empleados de la recogida de basura pone de manifiesto que al regidor «el cargo le queda grande» porque, durante cuatro años, «ha basado su gestión municipal en la improvisación y cuando surgen dificultades no sabe cómo afrontarlas». «Debería dejar a un lado los mensajes en las redes sociales y en las televisiones nacionales y ponerse a trabajar para solucionar un problema que nos afecta a todos», reiteró. En la misma línea, recriminó a Ramón que utilice las obras promovidas por el Consistorio para «agarrarse al sillón municipal». «Los ponferradinos observamos con estupor como el alcalde de Ponferrada sólo se preocupa de lavar su imagen, con mensajes populistas, mientras degrada la imagen del municipio, asfixia los bolsillos de los ciudadanos, con tasas e impuestos, que no repercuten en la mejora de los servicios básicos, e insulta a los vecinos con la campaña de la mofeta», subrayó. Según Morales, el «pésimo liderazgo» de Ramón está acabando con «la poca actividad económica que logra sobrevivir en Ponferrada». «Un alcalde tiene que estar para solucionar los problemas de la ciudad», recalcó la portavoz de Cs, que instó a Ramón a mediar para solucionar los problemas en el servicio de limpieza viaria y recogida de basuras. «La gestión del municipio se le está yendo de las manos», concluyó.