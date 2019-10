IU critica el gobierno «de continuidad» del tripartito en Ponferrada y urge la municipalización del TUP y del servicio de limpieza El coordinador local de IU en Ponferrada, Javier Arias, durante su comparecencia. / CARMEN RAMOS El coordinador local, Javier Arias, lamenta que en los primeros cien días de gobierno no se hayan aprobado aún los presupuestos participativos que defienden PSOE, CB Y Podemos a pesar de contar con mayoría absoluta CARMEN RAMOS Ponferrada Jueves, 3 octubre 2019, 12:23

El coordinador local de Izquierda Unida en Ponferrada, Javier Arias, criticó este jueves el gobierno «de continuidad» del que ha hecho gala el tripartito integrado por PSOE, Coalición por El Bierzo (CB) y Podemos, que lidera el socialista Olegario Ramón durante los primeros cien días de gobierno y echa en falta la «capacidad de transformación que se supone a un partido de izquierdas», indicó.

En una comparecencia en la nueva sede de la formación en la calle Ave María, Arias lamentó que en estos más de tres meses llevando las riendas de gobierno de la capital berciana el tripartito no haya sido capaz de adoptar medidas para desbloquear la situación de los contratos del Transporte Urbano de Ponferrada (TUP) y de la recogida de basuras, limpieza viaria y mantenimiento de jardines.

«Seguimos a la espera de la municipalización de servicios», apuntó el coordinador local de IU, cuando «este es un equipo de gobierno que tiene mayoría absoluta», remarcó. En este sentido, recordó como hace tres años el PSOE y Ponferrada en Común (PeC), entonces en la oposición municipal, forzaron la convocatoria de un pleno para abordar la municipalización del transporte urbano «y una vez en el gobierno hablan de contrato puente de tres años a la espera de la municipalización pero seguimos en las mismas sin dar una solución real a ese servicio y tampoco a la recogida de basura, limpieza viaria y jardines», señaló.

En materia económica, Javier Arias lamentó que los presupuestos participativos que defiende el equipo de gobierno del tripartito en la capital berciana todavía no se hayan aprobado. «Un equipo de gobierno con mayoría absoluta, con 13 de los 25 concejales, bien es capaz de hacer unos presupuestos para este año y para el que viene y este año no los tenemos», aseveró, lamentando, a la vez que las cuentas participativas «tienen que ser por el sistema que ellos han previsto» lo que entiende que «se queda un poco cojo» a la hora de apelar a la participación de los ciudadanos. «Llevan gobernando desde mediados de junio y por lo tanto no ha sido capaces de sacar adelante unos presupuestos cuando la situación es completamente diferente al anterior equipo de gobierno», subrayó Arias.

El responsable la formación de izquierdas a nivel local arremetió contra la intención del tripartito de implantar la zona azul de la ORA en el barrio de la Rosaleda, lamentó el cierre del colegio público Luis del Olmo al considerar que es «una mala noticia para Ponferrada y para El Bierzo» y anunció que secundarán todas aquellas acciones que se emprendan desde la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública del Bierzo y Laciana.