«Creo que podemos estar razonablemente satisfechos, reviso el programa y casi el 90% está cumplido»

Olegario Ramón repite como candidato del PSOE a la Alcaldía de Ponferrada. Una plaza en la que no es nuevo y con la que parte ya con la experiencia de los cuatro años en los que ha ocupado el primer sillón municipal. Un mandato del que se siente «razonablemente satisfecho» por la transformación a la que las políticas socialistas han llevado a la ciudad «con casi el 90% del programa cumplido» y con las miras puestas en poder ejecutar las actuaciones pendientes por más de 13 millones de euros procedentes de la Unión Europea, el impulso a su «ojito derecho» que son los proyectos vinculados al Anillo Verde, así como la creación de tres comunidades energéticas, la modificación del PGOU y del Plan Especial del Camino de Santiago.

Se enfrenta por segunda vez a las urnas como candidato del Partido Socialista a la Alcaldía de Ponferrada, ¿qué le animó a repetir?

Lo pensaba ya en el 2019, que el proyecto para cambiar la ciudad cuatro años eran pocos. Si además sumamos que la pandemia nos llevó casi dos años dedicados exclusivamente a hacer frente con todos los medios personales y materiales, con mayor razón creo que es necesario un segundo mandato. Y, además, están pendientes de ejecutar los proyectos de transformación de la Unión Europea por valor de más de 13 millones de euros y otros que ya hemos solicitado y que estamos pendientes de si se nos adjudican o no. Esas son las razones por las que creo que deberíamos seguir un segundo mandato.

¿Qué valoración realiza de la legislatura que ahora termina y con la que se ha estrenado en el primer sillón municipal?

Yo soy muy autoexigente y muy exigente con mi equipo, en ese sentido siempre digo que se puede hacer más y mejor pero teniendo en cuenta que casi la mitad del mandato lo hemos tenido que dedicar a hacer frente a una pandemia sin precedentes y la de inversiones y actuaciones principales para la ciudad que se han conseguido en estos cuatro años, creo que podemos estar razonablemente satisfechos. Yo reviso el programa de 2019 y es que casi el 90% del programa está cumplido, por lo tanto razonablemente satisfecho de lo realizado.

¿De qué proyecto se siente más satisfecho?

Hay muchas cosas que me gustan de lo que hemos hecho, porque no lo hacían los demás, porque redunda en la salud de la gente. Los colectores, un polígono como es de La Barca que virtiera directamente a cauce... Pero quizás el ojito derecho de los proyectos sea el Anillo Verde.

Anillo Verde del que ya se están comenzado a ver actuaciones...

Sí ya se han hecho actuaciones. Se ha reformado la senda de los Romeros. Invito a la ciudadanía a que vaya a verla porque además de limpiarla se han hecho cosas espectaculares y zonas de ocio y descanso a lo largo de la ruta. Se han plantado 500 castaños, están instalando ya los juegos en la zona de la montaña de carbón, en la ribera de los ríos ya se ha trabajado, en fin, ya se están haciendo bastantes cosas de ese proyecto que aparte de ampliar espacios verdes o restaurar zonas degradadas contempla esos más de 11 kilómetros de Anillo para bicicletas y vehículos de movilidad personal y ese bosque de la zona de la antigua montaña de carbón que va a ser el pulmón verde de Ponferrada.

¿Cuál es el que hubiera querido sacar adelante y que finalmente no ha sido posible?

Siempre hay cosas que te hubiera gustado hacer, una de ellas es aquel proyecto de actuación en el medio rural en el área de la Tebaida que nos nos concedieron, Es verdad que se diseñó y se preparó desde el área y no desde el equipo de proyectos europeos que creamos y me hubiera gustado haberlo conseguido. Probablemente si ese proyecto hubiera pasado por ese equipo que formamos muy al principio habría tenido mayores opciones.

¿Cómo afronta la nueva cita electoral?

Con ilusión, creo que se han hecho las cosas bien, a pesar de haber pasado un periodo realmente duro, con una oposición que nunca ha querido colaborar nada. Yo he echado de menos que echaran una mano, por ejemplo con la Junta el PP, esa radioterapia, ese centro de especialidades, la Escuela Hogar, y no han echado una mano, han estado en el insulto, en la confrontación, en el enfrentamiento, y en ese sentido eso ha sido duro. Pero el balance general ha sido positivo.

¿Qué compromisos en cartera?

Me preguntan muchas veces cuál es mi proyecto estrella para el siguiente mandato. Nosotros no tenemos proyecto estrella, tenemos una suma de buenos proyectos, y ahí puedo hablar de las tres comunidades energéticas que vamos a hacer, la modificación del Plan General y modificación del Plan Especial del Camino de Santiago, la plataforma intermodal, la plataforma agroalimentaria, continuar con la segunda y tercera fase de reforma de La Llanada, continuar con ese ecosistema de la innovación que ya genera empleo en Ponferrada. Son una suma de proyectos, importantes todos, como las 60 viviendas sociales para alquiler joven y para familias vulnerables. En eso estamos trabajando.

¿Qué Ponferrada quieren los socialistas?

Una Ponferrada desde luego en la que haya empleo y un empleo de calidad, pero también una Ponferrada donde el protagonista sea el ser humano, los espacios públicos, una Ponferrada verde, sostenible, innovadora, que apuesta por la igualdad de género, una Ponferrada en la línea de las ciudades europeas de nuestro tamaño. Quien quiera vivir en el pasado, en el carbón, en las térmicas, puede seguir pero estará perdiendo el tren.

¿Qué balance realiza de la andadura de estos cuatro años al frente del gobierno tripartito junto a Podemos y Coalición por El Bierzo?

Todo tripartito genera tensiones en momentos determinados, tenemos tensiones dentro del Grupo Socialista en algunos momentos también, lo importante es que siempre en el salón de plenos las manos han ido en el mismo sentido, que ha llegado al final del mandato porque éramos conscientes de lo importante que era ese cambio. Somos un equipo, lo bueno o lo mano somos responsables, aquí no son compartimentos estancos, si lo hemos hecho bien pues lo hemos hecho bien todo el equipo y si alguien dice que Ponferrada es gris y está en el equipo de gobierno pues es responsable de que Ponferrada sea gris. Aquí hemos llegado levantando la mano en el mismo sentido y a última hora con estas cosas que ocurren, sobre todo los partidos pequeños que necesitan un espacio electoral o una propuesta estrella que sea absolutamente irrealizable, ahí ha habido alguna tensión.

Con doce candidatos y unas elecciones que todo apunta que volverán a dar una Corporación muy fragmentada con necesidad de pactos para gobernar, ¿repetiría de nuevo un acuerdo de gobierno con las mismas formaciones o se abriría a otras?

Yo aquí sí quiero decir una cosa. Es verdad que se presentan doce formaciones, algunas de centro izquierda. Yo haría una llamada a la reflexión del voto con la cabeza y no con el corazón. Puede haber gente que esté enfadada con el PSOE, y a lo mejor con razón, y que con los votos a una formación de izquierdas que no va a llegar en ningún caso al Consistorio esté propiciando lo contrario, es decir, que la derecha y la ultraderecha gobiernen. Esa reflexión creo que es importante. Y, por otro lado, yo realmente aspiro a gobernar en solitario, lo aspiro de verdad, si el 29 la situación no es esa miraremos. No descarto nada, bueno descarto a VOX, eso sí. Es evidente que somos un partido de centro izquierda por lo tanto en el centro izquierda nos vamos a encontrar más cómodos, eso es así.

¿Establecería líneas rojas?

Yo estoy dispuesto a hablar con todo el mundo, a intentar conseguir consensos con todo el mundo, descartando a VOX, descarto a VOX porque aquellos que van enfrentando a la sociedad, sembrando el odio, contra valores y principios que costó mucho conseguir, eso lo descarto.

¿Cómo encara el posible desembarco de nuevas formaciones como podrían ser VOX y la UPL en la Corporación municipal?

UPL a mi me parece que es bastante difícil que una formación que es de carácter leonesista tenga representación en el Ayuntamiento de Ponferrada. Me parece complicado por más que tenga buena relación con su candidato. Y en el tema de VOX, me gustaría que no llegaran a las instituciones aquellos que buscan enfrentar a la sociedad, el odio, que viven en el rencor, generan problemas y problemas importantes si están en el gobierno.

¿Qué espera del resultado de las urnas el 28 de mayo?

Espero que la ciudadanía sepa, y estoy seguro que la ciudadanía que es desde luego inteligente, soberana, sabe valorar, verá el cambio, lo que había en Ponferrada antes, lo que hay en Ponferrada ahora, los modos, la cercanía, la humildad, la honradez, el despacho abierto de la Alcaldía a todo el mundo y, desde luego, el proyecto de ciudad, y lo que teníamos antes. Si queremos volver a lo de antes hay otras alternativas, si queremos seguir avanzando y con esos mismos valores la alternativa es el Partido Socialista.

Destacar dos datos que son importantes para que la ciudadanía valore. De mayo de 2019 a hoy en día hay 1.180 parados menos, el paro está en el 10%, el más bajo desde 2008 y aunque hemos perdido población, es verdad que es el mandato de los tres últimos en el que menos se ha perdido, y eso es una tragedia, pero también es verdad que desde el 1 de enero de 2023 hemos aumentado en 217 habitantes.