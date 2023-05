Ilusión Democrática es una de las doce formaciones que concurren en las próximas elecciones municipales del 28 de mayo al Ayuntamiento de Ponferrada. Es una de las más jóvenes -creada hace un año- pero la experiencia empresarial de los componentes de su candidatura, encabezados por José María Gómez, es la principal baza de este partido que quiere gestionar el Consistorio como se gestiona una empresa.

Ilusión Democrática es un partido de reciente creación, ¿por qué os decidisteis a dar este paso y apostar por una nueva formación?

Es un partido creado a nivel nacional, aunque arrancamos en estas elecciones solo en Ponferrada porque de momento no teníamos para completar listas en otros sitios. Nos decidimos por Ponferrada porque, basta que seamos de aquí, que vimos la situación tan mal, vamos a peor cada día en cuanto a actuaciones municipales, atención sanitaria, ayudas sociales, la ORA, la Zona de Bajas Emisiones, obras que no se han hecho con un presupuesto que ha manejado este equipo de gobierno durante los últimos cuatro años de aproximadamente 270 millones. No se ha gestionado bien todo el tema y por eso entendemos que necesita un cambio.

Entonces, para vosotros este mandato no ha sido bueno, ¿no?

No ha sido bueno, pero es que no ha sido cosa solo de este gobierno que hay ahora mismo, sino ya desde Carlos López Riesco, pasando por Samuel Folgueral y después Gloria Merayo. Desde entonces no se ha hecho una cosa decente en Ponferrada, no es por nada.

De esa forma de hacer política que no consideráis buena, ¿qué crees que se debería cambiar?

Nosotros somos empresarios y creemos que hay que gestionar el Ayuntamiento como si fuera una empresa, con sus pros y sus contras, para que funcione todo el sistema, sino es imposible. Pero además la gente que se ha metido últimamente en política es gente que no sabe lo que es una empresa, no sabe gestionar, y es un problema sobre todo de gestión. ¿Por qué hizo las cosas un poco mejor Ismael Álvarez en su momento? Porque era empresario y sabía gestionar los recursos económicos del Ayuntamiento.

¿Cuáles son las líneas fundamentales del proyecto de Ilusión Democrática?

En principio, tenemos que crear suelo industrial, porque si no hay suelo industrial es muy difícil traer industrias a Ponferrada. Quitas el polígono de La Llanada y prácticamente no tiene suelo, solo en el Polígono Industrial del Bierzo (PIB), que es muy pequeño y si viene alguien con una empresa grande no hay zona donde ubicarse.

Pretendemos quitar la ORA, suspender la Zona de Bajas emisiones porque afecta mucho al comercio en la ciudad, acaba con el comercio pequeño todo. También queremos promocionar algún tipo de actuaciones junto con la Universidad de León para traer titulaciones relacionadas con la empresa para que haya gente joven que tenga ganas e ilusión y pueda ser el día de mañana empresario. Si tienes suelo industrial, a continuación ya creas empresarios, que tengan ganas de trabajar y de hacer cosas por el municipio, se pueden generar luego puestos de trabajo, que es lo que hace falta para que no se vaya la gente de la ciudad, que llegó a tener 68.000 habitantes y en la actualidad el municipio no llega a los 60.000.

También apostáis por la municipalización del servicio de recogida de basura

Cada poco hay un problema, hay un conflicto, entonces eso no puede ser, que le estés pagando a una empresa una millonada a final de año y que cada seis meses se monte una huelga o no haya unos servicios básicos, cuando la gente en Ponferrada paga dos cuotas de la basura.

Por otro lado, proponemos en La Máquina, en la Avenida de las Huertas, que está medio abandonado, hacer un mercado de horticultura, para la gente pueda ir a vender allí sus frutas y hortalizas. También tenemos que potenciar el mercado actual porque en la zona de arriba solo hay dos gastrobares y en la de abajo están la mitad de los negocios cerrados.

A parte de eso, para no generar emisiones dentro de la ciudad pretendemos poner el servicio de autobuses gratuito para todos los ciudadanos. De esa forma, si tienes un servicio continuo, circular, sin horario, estás emitiendo bajas emisiones porque ya no entran la mitad de los coches dentro de la ciudad. Al respecto, también incluimos en nuestro programa la Ronda Exterior, desde el este al oeste por la orilla del río Boeza hasta los campos de fútbol de Flores del Sil o La Martina. Es otra forma de reducir el tráfico en el centro de Ponferrada.

En las ayudas sociales, planteamos ayudas para todas las personas necesitadas, pero que sean reales, que tengan apoyo, y darles formación continua. Se pueden hacer mil cosas con un presupuesto tan elevado y gastar menos en otras, como por ejemplo cosas que se han hecho últimamente como el parklet del puente García Ojeda. Hay cosas más importantes en las que gastarse ese dinero, como en la educación deportiva, cultural.

Otro punto de nuestro programa es que todos los empadronados en Ponferrada tengan acceso libre al castillo de los Templarios y a los museos municipales.

En definitiva, nosotros nos llamamos Ilusión Democrática porque la gente tiene que tener ilusión de vivir en Ponferrada.

Con doce formaciones que os presentáis a los comicios, el voto ciudadano estará muy fragmentado, ¿apostáis por la Alcaldía u os conformáis con conseguir representación?

Nosotros vamos a por la Alcaldía, no nos conformamos con tener un concejal o dos. Luego al final el que decide es el ciudadano pero nosotros vamos a por todas, apostamos fuerte para ello con un programa bien especificado y definido, que la gente nos dice que es coherente y que son las necesidades que tienen los ciudadanos en general.

¿Por qué deberían los ponferradinos votar a Ilusión Democrática?

Porque vamos a conseguir hacer una Ponferrada mejor, pero no de aquí a diez años, sino en el periodo lectivo de los cuatro años, y todos los puntos que van en el programa los vamos a desarrollar, sea como sea. Y además, tenemos un equipo de gente luchadora, trabajadora, capacitada, que sabemos por donde andamos.