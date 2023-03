Ponferrada FCC convoca al comité este martes para fijar los servicios mínimos de la huelga de basuras que se inicia el día 13 Los trabajadores consideran que la empresa cierra cualquier posibilidad de negociar una salida al conflicto en la negociación del convenio ya que hasta el momento no ha dado ningún paso para buscar un acercamiento, ni tan siquiera un intento de reunión

La huelga en los servicios de recogida de basuras y limpieza viaria de Ponferrada sigue adelante. La empresa FCC Medioambiente, adjudicataria de ambos contratos, ha convocado al comité de huelga a una reunión que se celebrará el próximo martes día 7 de marzo para fijar los servicios mínimos de cara a la movilización de carácter indefinido que se iniciará el día 13.

«No se han reunido con nosotros, la única notificación ha sido para una reunión para el martes que viene para los servicios mínimos», explicó a elbierzonoticias el presidente del comité de empresa, Javier Gómez.

Un paso que desde el comité consideran que cierra cualquier posibilidad de negociar una salida al conflicto por el convenio por parte de la compañía que hasta el momento no ha dado ningún paso para buscar un acercamiento ni tan siquiera un intento de reunión.

«Lo que está claro es que no quieren negociar nada, no quieren arreglar la situación, ni por parte del Ayuntamiento ni por parte de la empresa, porque a día de hoy no hemos recibido ninguna notificación de reunión para hablar del conflicto, aclarar las cosas y llegar a una negociación», indicó el representante de los trabajadores. «No sabemos nada y va todo para adelante como estaba previsto», recalcó.

La postura de FCC dista mucho de la manifestada por el representante de la compañïa en la presentación de la campaña de concienciación 'Cuida tu casa, cuida Ponferrada' en la que se mostraba dispuesto a alcanzar un acuerdo siempre y cuando cedieran las dos partes, tanto empresa como trabajadores para acercar posturas y evitar la huelga. Algo que no ha ocurrido porque no se ha celebrado ninguna reunión.

«No nos dejan alternativa»

La negativa a negociar un convenio propio para todos los trabajadores de los servicios de recogida de basuras y de limpieza viaria de Ponferrada que les garantice el mantenimiento de sus derechos laborales, al margen del provincial, es el argumento que esgrimen y lamentan la postura «intransigente» de la empresa.

Desde el comité aseguran que la huelga «es la única alternativa que nos dejan porque lo que nos ofrecen no lo queremos porque no es nuestro convenio, es volver otra vez a que nos quiten nuestros derechos y no lo vamos a permitir».