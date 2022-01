Los controles de rádar de la Policía Local de Ponferrada han sancionado a 83 conductores en las zonas con límite a 30 y 50 km/h

Los conductores ponferradinos han asumido con responsabilidad la implantación de la zona 30 en la capital berciana. La Policía Municipal de Ponferrada ha cerrado el balance de los cuatro primeros meses de la puesta en marcha de sanciones por exceso de velocidad en estas áreas contabilizando un total de 13 denuncias por sobrepasar este límite al volante.

A la vista de este dato destaca el hecho de que desde el mes de octubre, momento en el que se contabilizaron una docena de sanciones en el primer mes de vigencia de la limitación, los agentes locales tan solo han impuesto una multa más por superar los 30 kilómetros por hora en las calles en las que está establecida esta velocidad para la circulación de vehículos.

No ocurre lo mismo en las áreas limitadas a 50 km/h donde sí que se ha elevado de forma considerable el número de multas ya que un total de 70 conductores han sido sancionados por superar esta esta velocidad en los viales establecidos frente a las 9 que se contabilizaron en el primer mes de la puesta en marcha de los controles establecidos por la Policía Local.

Pese a ello, desde el Ayuntamiento valoran de forma positiva la actitud de los ciudadanos porque «se ha adaptado con responsabilidad a la nueva situación», indicó el concejal de Tráfico, José Antonio Cartón. «Estamos satisfechos con el comportamiento de la ciudadanía en general porque resultan ser unas cifras que están dentro de lo normal tirando muy abajo para la población que tenemos», recalcó.

Más controles

El concejal de Tráfico se mostró «preocupado», no obstante, por el exceso de velocidad que todavía se registra por parte de algunos conductores en calles como las avenidas de Astorga y del Bierzo, en la zona alta de la ciudad, «porque se circula a una velocidad elevada» a pesar de contar también con límites de velocidad. Una preocupación que para Cartón se acrecienta en el periodo de invierno cuando se apagan el alumbrado público entorno a las ocho de la mañana y todavía no hay suficiente luz del día en los pasos de peatones. «A esa hora me preocupa mucho», subrayó.

Así las cosas, desde el Ayuntamiento han anunciado que se implemantarán los controles del rádar en estas dos calles para poner freno a los conductores que circulan superando la velocidad permitida en ambos viales.

La concejalía de Tráfico descarta, por otro lado, ubicar nuevos pasos elevados en estas zonas más conflictivas porque, según la valoración realizada por los técnicos de Movilidad, «en los autobuses ralentizan el tráfico y ahora mismo no existe ningún punto negro que lo requiera», apuntó el edil que destacó la reducción de accidentes que se ha producido en la ciudad tras la implantación de los existentes.