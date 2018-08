USE considera que el «relleno» es el principal contenido del programa de las fiestas El portavoz municipal de USE, Samuel Folgueral, junto a los concejales Santiago Macías y Cristina López. Lamenta que buena parte de las actividades estén sustentadas en la iniciativa privada ELBIERZONOTICIAS Ponferrada Jueves, 30 agosto 2018, 14:42

El grupo municipal de USE Bierzo en el Ayuntamiento de Ponferrrada considera que el «relleno» es el principal contenido del programa de las fiestas de la Encina 2018 y lamenta que buena parte de las actividades incluidas en el mismo estén sustentadas en la iniciativa privada.

En este sentido, hacen referencia al Festival de Food Trucks «al que se fía buena parte del programa» y tienen claro que no se puede entender como iniciativa pública la celebración de conciertos a 45 euros. Por ello se preguntan «para qué destina el Patronato de Fiestas una considerable cantidad de dinero si los precios corresponden a los de un evento sin participación del consistorio». «Que se lo pregunten, si no, a todos los bercianos y bercianas no residentes en Ponferrada que no tienen derecho al descuento discriminatorio que se aplica en unas fiestas que siempre han pretendido poner a la ciudad a disposición de toda la comarca», recalcan.

A juicio de USE Bierzo el retraso en la presentación del programa festivo, cuyas actividades dan comienzo este sábado, ha sido fruto de «la improvisación y la absoluta falta de talante» del equipo de gobierno y lamentan que se reúna a la Comisión de Fiestas del Patronato «con una política de hechos consumados y sin posibilidad de aportación alguna por parte de la oposición o de los diversos agentes que la componen».

La formación que encabeza Samuel Folgueral se ha mostrado crítica con la revista oficial de las fiestas por entender que «está plagada de autobombo, proyectos imaginarios y álbumes de cromos con la efigie de la alcaldesa». Entiende que a la ciudadanía le queda como consuelo que «es la última vez que este equipo de gobierno organiza La Encina» por lo que cree que «quizá en el futuro podamos ver unas fiestas contemporáneas, inclusivas y que respondan con calidad a su coste económico».