El PP considera que los presupuestos de Ponferrada para 2022 son un ejemplo de «tecnocracia de la mala»

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Ponferrada, Marco Morala, considera que el proyecto de presupuesto municipal para 2022 presentado esta semana por el equipo de Gobierno supone un ejemplo de «tecnocracia de la mala». Morala acusó a los responsables municipales de «refugiarse en lo que piensen otros para no tener que trabajar» y calificó las cuentas de «insolidarias e ineficaces».

En ese sentido, el portavoz de los 'populares' en la ciudad echó en falta más medidas de fomento de la actividad económica mediante las políticas públicas de inversión y obras. «Todo lo demás es perder dinero por el camino, que cuando termine el año no habrá redundado en retener población en Ponferrada», señaló.

En la misma línea, insistió en que faltan «obras donde los pueblos y los barrios las necesitan» y sobran «gastos dentro de la Casa Consistorial, donde no se ve». Según Morala, «estos presupuestos son el reflejo del olegarismo», del que auguró que dejará como legado «endeudamiento para varias generaciones y una ciudad cada vez más abandonada, deteriorada, paralizada y dependiente».

Además, el líder de la oposición municipal criticó «la milonga de la ejecución presupuestaria». «Se han entregado a poner cifras en los presupuestos a sabiendas de que no las van a gastar, pero eso sí, no reajustar los ingresos de manera realista para no sangrar más a la gente con gasto que no se va a ejecutar», lamentó.