El PP considera «inconcebible» que el Ayuntamiento de Ponferrada no tenga Plan de Igualdad Los populares critican la «hipocresía» de los responsables municipales al «colgarse la medalla feminista»

El Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Ponferrada consideró «inconcebible» que a estas alturas el Consistorio de la capital berciana no disponga de un Plan de Igualdad para su plantilla y criticó la «hipocresía» del equipo de Gobierno al «colgarse la medalla feminista únicamente cuando conviene y olvidarse de ella en el gobierno ordinario de las cosas de esta ciudad».

En ese sentido, la concejala Lidia Coca explicó que el plan de igualdad es «una herramienta necesaria e imprescindible para un análisis correcto y justo para todos», capaz de detectar la existencia de desigualdades laborales por razón de género. «Igual es que no se quiere averiguar para no avergonzarse más, pero así nunca se arreglarán situaciones de discriminación hacia la mujer», señaló la edil, que reprochó al equipo de Gobierno su «falta de sensibilidad ante las reclamaciones de las trabajadoras».

En la misma línea, volvió a exigir a los responsables municipales «un compromiso adicional, en forma de políticas efectivas y de presupuesto, con unas mujeres trabajadoras que soportan gran parte del peso de la crisis de la pandemia».

No a la guerra en Ucrania

Aprovechando la celebración del Día Internacional de la Mujer, Coca quiso recordar la situación que las mujeres y niñas ucranianas sufren a consecuencia de la invasión por parte de tropas rusas. «No se puede igualar ni en la responsabilidad ni en el dolor al agresor y a las agredidas», apuntó la edil, que recalcó que «decir simplemente no a la guerra es no reconocer su sufrimiento y su inocencia». «Hay que decir no a la guerra de Putin y además poner medios para pararla, para salvar más mujeres y niñas», concluyó Coca, que lamentó la «imperdonable hipocresía» que supone la «equidistancia por problemas ideológicos».