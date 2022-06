El PP considera que los 3 años de gobierno tripartito «son años retrocediendo en el tiempo»

Cuando se cumplen tres años de la llegada de Olegario Ramón a la Alcaldía de Ponferrada, el portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de la capital berciana, Marco Morala, realizó un balance que, a su juicio, es «muy negativo» y la actitud del regidor «enormemente desalentadora para todos aquellos que quieren seguir haciendo de Ponferrada su referencia vital, empresarial o laboral». Es más, para Morala, las cifras objetivas de empleo, actividad económica y población «demuestran claramente que son años de regreso y malas políticas para el municipio».

El portavoz popular destacó el «respaldo institucional» ofrecido por los grupos de la oposición hace dos años para poner en marcha medidas «realmente eficaces que sacasen a Ponferrada de la crisis en que sigue inmersa». Un respaldo que, según Morala, el PSOE no brindó al PP en el anterior mandato y que en el actual «lo ha derrochado por su desidia y falta de ideas».

A su vez, acusó al equipo de Gobierno de no protestar ante «lo que el Gobierno socialista niega a Ponferrada», es decir, «un silencio cómplice que busca únicamente el interés propio y no el interés general de los ponferradinos». Como ejemplos los populares pusieron el cierre anticipado de la térmica de Compostilla, la autovía a Orense, las conexiones ferroviarias o la pérdida de subvenciones, entre otros problemas que presenta el municipio como la renovación de la red de fibrocemento, la falta de mantenimiento en las zonas verdes y ajardinadas o la no municipalización del transporte urbano o del servicio de basura.

«Su legado es una pérdida de población irremisible y una falta de oportunidades que hace imposible la recuperación. No es que cada año de Olegario no se haya avanzado, es que cada año de su mandato Ponferrada ha retrocedido en el tiempo», concluyó.