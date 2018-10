PeC considera que el acuerdo de obras de la oposición se enmarca dentro de la «normalidad política» El portavoz de PeC, Miguel Ángel Fernández (C), en su comparecencia. Miguel Ángel Fernández insiste en que en la negociación de la propuesta «sólo estábamos los cinco grupos de la oposición, no había ninguno más» CARMEN RAMOS Ponferrada Viernes, 5 octubre 2018, 14:51

El portavoz municipal de Ponferrada en Común en el Ayuntamiento de Ponferrada, Miguel Ángel Fernández, considera que el acuerdo alcanzado entre la oposición para presentar una enmienda a la totalidad al listado de obras financieramente sostenibles a ejecutar con cargo a los remanentes de 2017 se enmarca dentro de la «normalidad política».

Fernández defendió hoy el consenso alcanzado entre los grupos y dejó claro que «no es ningún ataque a la democracia sino que es la normalidad política de alguien que considera que se puede gobernar de otra manera». Insistió, además, en la bondad de un acuerdo que se alcanzó en beneficio de la ciudad. «Creemos que cuando el equipo de gobierno o cogobierno no es capaz de presentar alternativas de trabajo que vayan en beneficio de la totalidad de los ciudadanos la oposición, y sólo la oposición, tiene que ponerse en la medida que pueda de acuerdo para presentar proyectos alternativos que si beneficien a todos los intereses de los ciudadanos», indicó.

Desde PeC recordaron que las 42 obras incluidas en el documento presentado por el equipo de gobierno 22 coinciden con el listado alternativo de la oposición «porque son absolutamente necesarias» por eso pide que entre todos «trabajemos por ellas».

Miguel Ángel Fernández explicó que en la negociación de la propuesta «sólo estábamos los cinco grupos de la oposición, no había ninguno más» y arremetió contra la «brigada pseudomediática» lanzada en contra de la propuesta de la oposición «pero ya estamos acostumbrados y no nos vale que se diga que es un atentado contra los intereses de la ciudadanía porque creemos que es un beneficio», indicó. «Frente a las grandes obras u obras pseudofaraónicas que presentaba el equipo de gobierno la oposición ha tenido un criterio social y redistributivo para presentar otras que entendíamos más necesarias», subrayó, defendiendo que las actuaciones que proponen beneficiarán también al comercio de la ciudad con «otros criterios de actuación».

Plan de accesibilidad

El portavoz de Ponferrada en Común puso sobre la mesa algunas de las propuestas que defienden desde la oposición y que se incluyen en el listado alternativo aprobado en pleno como la realización de un plan de accesibilidad para la ciudad en el barrio del Temple, «una zona cultura, económica y socialmente deprimida», señaló. Una situación que se repite en las calles que se sitúan entre el parque del Plantío y la Universidad «que están absolutamente abandonadas y sin ninguna actuación desde hace más de 30 años», aseveró.

Ponferrada en Común entiende, por ello, que el equipo de gobierno «tiene que ver eso y no otras circunstancias que sean más alagüeñas para el electoralismo que se pretende con la propuesta que hacen». Reconoce que no dará tiempo a la ejecución total de todas las obras antes de 31 de diciembre «pero sí a la previsión de proyectos y a la de actuación económica». Considera que «desde el capricho y desde la intolerancia no se puede gobernar, ya que lo que hay que tratar es de gobernar en positivo no tratar de escudarse en los males de la oposición la incapacidad política del equipo de gobierno o cogobierno».