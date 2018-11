El Consejo cuenta con 20.000 hectáreas para crear el parque micológico del Bierzo Imagen de la exposición de setas. / E.Jiménez El proyecto será presentado a finales de este mes y supondrá «un antes y un después» en la gestión del sector en la comarca del Bierzo E.JIMÉNEZ Ponferrada Martes, 13 noviembre 2018, 20:47

El vicepresidente del Consejo Comarcal del Bierzo, Iván Alonso, ha aprovechado la inauguración de las XXIII Jornadas Micológicas del Bierzo para anunciar que la institución ya cuenta con los datos, las juntas vecinales y las hectáreas mínimas para constituir el parque micológico del Bierzo. En un principio cuentan con más de 30 juntas vecinales y cerca de 20.000 hectáreas en un proyecto inicial que servirá para unir todos los cotos, que todavía no están constituidos.

Esto supondrá, según Alonso, «un antes y un después» en la gestión del sector micológico en el Bierzo, puesto que hasta ahora su regulación venía siendo «caprichosa», y el propio Consejo se brinda para crear esos cotos «y que esos cotos formen el parque micológico porque el esfuerzo de muchos hará que sea rentable. Si hacemos la guerra cada uno por su cuenta y gestiona su coto de manera individual cada junta vecinal no vamos a poder conseguir inversiones reales en nuestros montes», apuntó.

Por el momento, el trabajo será «puramente burocrático» trabajando en un Plan de Aprovechamientos para el cual la institución comarcal aprobó en el último pleno una modificación de crédito de 10.000 euros y posteriormente tendrán la posibilidad de dos vías de financiación: una directa a través de los permisos de recogida de setas tanto para empresas como para particulares; y otra indirecta a través de una subvención de la Junta de Castilla y León. «Nosotros tenemos un compromiso de la Junta de una posible subvención cuando se ponga en marcha el parque micológico, si la han recibido empresas privadas en otras provincias nosotros también acudiremos a esa financiación», añadió el vicepresidente comarcal.

A este proyecto de parque micológico intentarán también unirse las juntas vecinales de Molinaseca. Su alcalde, Alfonso Arias, aseguró que ya tenían la idea de crear un coto micológico pero viendo el proyecto del Consejo «hablaré con las juntas vecinales y trataremos de que se unan el mayor número de ellas del Bierzo para juntar el mayor número de hectáreas posibles y que al final eso lo que atraiga sea mucho turismo de naturaleza».

Alerta con el cambio climático

Pero para que las setas salgan en los montes, la Asociación Cantharellus ha hecho un llamamiento para que se ahorre la mayor cantidad de agua posible ante el evidente cambio climático. «Tenemos que acostumbrarnos a sequías prolongadas, de repente una nevada, una granizada y con los hongos nos vamos a tener que acostumbrar más porque las setas para salir al exterior responden a estímulos, a la humedad, a la temperatura y a la energía que tengan acumulada de su relación con árboles y con plantas, que es una relación importantísima, si no llueve se están dando el hongo al árbol agua y el árbol al hongo hidratos de carbono, entonces si no llueve no salen setas o si la temperatura es muy baja solo salen algunas especies», apuntó el presidente del colectivo Manuel Bernardo.

En cuanto a la campaña otoñal, Bernardo explicó que está comenzando porque hasta ahora casi no ha llovido. «Hemos observado que cada cuatro años la campaña es muy buena y este año le toca», apostilló.

Jornadas Micológicas

Las XXIII Jornadas Micológicas del Bierzo, que se celebrarán del 13 al 16 de noviembre en la Casa de la Cultura de Ponferrada, se han inaugurado este martes y como todos los años contarán con conferencias «de grandísimo nivel», concurso de setas naturales -se han presentado unas 200 especies diferentes-, concurso de dibujo, pintura y manualidades, pinchos y cata de vinos y como novedad este año teatro de títeres al que están apuntados unos 500 escolares de la comarca.