Conciertos, orquestas y música en las fiestas de la Encina de Ponferrada

La Encina es sinónimo de fiesta y no hay una fiesta que se precie que no esté bien sazonada con la mejor música. Ponferrada honra a su patrona La Morenica hasta el día 9 de septiembre con un variado y completo programa de actividades en el que los conciertos, las orquestas y la buena música ocupan un lugar preferente.

El cantante Melendi es el plato fuerte de los conciertos junto a nombres tan destacados y ya míticos del panorama nacional como La Frontera o Burning. Los grupos locales tendrán su protagonismo en el Escenario Ponferrada y al cartel se sumarán también las bandas de la VI edición del Hot Spot Soul Weekender, las orquestas La Misión, Los Satélites, Funçao Pública y las actuaciones de la Casa de Andalucía, entre otras.

Aquí tienes todas las actuaciones, días y horarios.

Sábado día 31 de agosto

19:30 h.- APERTURA CASA DE ANDALUCÍA. Actuación del coro rociero 'Virgen de la Estrella'. Junto a la Estación de Autobuses.

00:00 h.- ACTUACIÓN ORQUESTA LOS PLAYERS. Explanada antiguo centro comercial.

Domingo día 1 de septiembre

20:30 a 23:30 h.- ACTUACIONES GRUPOS LOCALES –'PAVLENHA Y THE SIRIUS'. Escenario Ponferrada. Entrada gratuita. Plaza Fernando Miranda.

21:30 h.- CASA DE ANDALUCÍA. Sevillanas a cargo del grupo Jazmín y Peinetas del Naraya. Castañuelas por grupo Azahar. Junto a la Estación de Autobuses.

22:30 h.- ACTUACIÓN ORQUESTA LA MISIÓN. Explanada antiguo centro comercial.

Lunes día 2 de septiembre

20:30 a 23:30 h.- ACTUACIONES GRUPOS LOCALES – «GEKKO Y BROKEN HIPS» Escenario Ponferrada. Entrada gratuita. Plaza Fernando Miranda.

21:30 h.- CASA DE ANDALUCÍA. Grupos infantiles: Lunares, Salameras, Alegría, Fusión Flamenca, Azuquita y Meneito. Junto a la Estación de Autobuses.

Martes día 3 de septiembre

20:30 a 23:30 h.- ACTUACIONES GRUPOS LOCALES – «ASTRAL RIDERS Y THE MACHINES». Escenario Ponferrada. Plaza Fernando Miranda. Entrada gratuita.

21:30 h.- CASA DE ANDALUCÍA. Flamenco a cargo de los grupos: Pasión flamenca, Cabales, Aire que respiro y Triana. Junto a la Estación de Autobuses.

Miércoles día 4 de septiembre

20:30 a 23:30 h.- ACTUACIONES GRUPOS LOCALES – «RAVEN DREAMS, PERRO FUTURO, LENGUA DE TRAPO Y LOS BUFFS». Escenario Ponferrada. Entrada gratuita. Plaza San Lorenzo.

21:00 h.- ACTUACIÓN MARIACHI ESTAMPAS DE MÉXICO. Gratuito. Plaza Fernando Miranda.

21:30 h.- CASA DE ANDALUCÍA. Actuación Coro rociero «Virgen de la estrella». Junto a la Estación de Autobuses.

22:30 h.- ACTUACIÓN ORQUESTA LOS SATÉLITES. Explanada antiguo centro comercial.

Jueves día 5 de septiembre

13:00 h.- VI EDICIÓN HOT SPOT SOUL WEEKENDER. Actuación Iker Piris & The Blue Bells. Y Plaza de San Lorenzo.

21:00 h.- VI EDICIÓN HOT SPOT SOUL WEEKENDER. Actuación J Teixi Band. Plaza de San Lorenzo.

21:00 h.- ACTUACIÓN ORQUESTA GRAN PARADA. Explanada antiguo centro comercial.

21:30 h.- CASA DE ANDALUCÍA. Actuación Helena Sanz y Compañía. Junto a la Estación de Autobuses.

23:00 h.- LEYENDAS DEL ROCK ESPAÑOL. Actuación de Burning (gira 50 aniversario) y La Frontera (40 aniversario). Entrada gratuita. Y Plaza del Ayuntamiento.

01:00 h.- RENOVATION EXPERIENCE. La macro discoteca de la que todo el mundo habla. Un nuevo concepto de espectáculo visual y sonoro. Explanada antiguo centro comercial.

Viernes día 6 de septiembre

12:30 h.- PASACALLES con la Asociación cultural Abelladeira. Recorrido: c/ Gil y Carrasco, pl. de la Encina, pl. del Ayuntamiento y Feria de la Cerámica.

13:00 h.- VI EDICIÓN HOT SPOT SOUL WEEKENDER. Actuación Smokey Blue. Plaza de San Lorenzo.

19:00 h.- PASACALLES, del grupo folclórico cultural Alegría Berciana. En la pl. de los Cantos y avd. Galicia (Cuatrovientos).

19:00 h.- PASACALLES, con el grupo de danzas y gaitas El Castro. Recorrido: C/ Gil y Carrasco, pl. de la Encina, pl. del Ayuntamiento y pl. Tierno Galván.

19:00 h.- PASACALLES con banda de gaitas del Centro de Galicia en Ponferrada. Recorrido: Pl. John Lennon, av. América, pl. Ángel Cacharron y av. Huertas del Sacramento.

19:00 h.- PASACALLES con la banda de gaitas Castro Bergidum. Recorrido: C/ Doctor Fleming, c/ La Paz, pl. Julio Lazúrtegui, av. de España, pl. Fernando Miranda, av. Valdés y parque Provincia del Bierzo.

19:30 h.- APERTURA CASA DE ANDALUCÍA. Junto a la Estación de Autobuses. 21:00 h.- PASACALLES de los grupos participantes en el Festival Folklórico. Desde la antigua Iglesia de San Antonio, hacia la pl. del Ayuntamiento.

21:00 h.- VI EDICIÓN HOT SPOT SOUL WEEKENDER. Actuación Les Testarudes. Plaza de San Lorenzo.

21:00 h.- ACTUACIÓN ORQUESTA FUNÇAO PÚBLICA. Explanada antiguo centro comercial.

21:30 h.- FESTIVAL FOLKLÓRICO. Actuación de las bandas de gaitas y baile tradicional: Grupo folklóricoCultural Templarios de Oza; Grupo de danzas y gaitas El Castro; Banda de gaitas del centro de Galicia en Ponferrada; Asociación cultural Abelladeira; Banda de gaitas Castro Bergidum y Grupo folklórico-cultural Alegría Berciana. Y Plaza del Ayuntamiento.

21:30 h.- CASA DE ANDALUCÍA. Concurso de karaoke y sevillanas. Junto a la Estación de Autobuses.

22:00 h.- PONFERRADA ELECTROLATINA. Juan Magán, Dasoul, Andrew dj, y Albert Novo. Venta de entradas: www.pandoraentradas.com y Cafetería ZYTUM (Ponferrada). Precio: 18€ +G.G. Auditorio Municipal.

00:00 h.- ACTUACIÓN ORQUESTA FUNÇAO PÚBLICA. Explanada antiguo centro comercial.

01:30 h.- ACTUACIÓN ORQUESTA LA ÚLTIMA LEGIÓN. Explanada antiguo centro comercial.

Sábado día 7 de septiembre

11:30 h.- VIII ENCUENTRO DE TAMBORITEROS ENCINA 2024. Pasacalles por diferentes barrios. Salida plaza Julio Lazúrtegui.

12:30 h.- PASACALLES con el grupo folclórico cultural Templarios de Oza. Avenida de la Martina (Flores del Sil).

13:00 h.- BAILE POPULAR. Intervienen todos los tamboriteros participantes en el VIII Encuentro. Plaza de la Encina.

18:00 h.- III FESTIVAL BANDAS DE MÚSICA. Pasacalles desde la Glorieta de la Carrasca, c/ Ancha hacia pl. del Ayuntamiento. Participan: Banda de Música Ciudad de Ponferrada, Banda Municipal de Música Sones del Órbigo de Veguellina de Órbigo (León) y Banda de Música de Cangas del Narcea (Asturias).

19:00 h.- III FESTIVAL DE BANDAS DE MÚSICA. Concierto de las bandas participantes: Banda de Música Ciudad de Ponferrada, Banda Municipal de Música Sones del Órbigo de Veguellina de Órbigo (León) y Banda de Música de Cangas del Narcea (Asturias). Plaza del Ayuntamiento.

19:00 h.- PASACALLES con la banda de gaitas de Fuentesnuevas. Recorrido: pl. John Lennon, av. América, pl. Ángel Cacharron, av. Huertas del Sacramento.

19:00 h.- PASACALLES con el grupo de danzas y gaitas El Castro. Recorrido: c/ La Paz, c/ El Cristo, avd. Pérez Colino, pl. Navaliegos, c/ Sierra Pambley y pl. Fernando Miranda.

21:00 h.- ACTUACIÓN ORQUESTA PONTEVEDRA. Explanada antiguo centro comercial.

21:30 h.- CASA DE ANDALUCÍA. Actuación grupo flamenco. Junto a la Estación de Autobuses.

22:00 h.- CONCIERTO MELENDI. Auditorio Municipal. Venta de entradas: melendioficial.com Precio: 42 € + G.G.

00:30 h.- ACTUACIÓN ORQUESTA PONTEVEDRA Y ORQUESTA KUBO. Explanada antiguo centro comercial.

Domingo día 8 de septiembre

11:00 h.- DESFILE DE GRUPOS DE FOLKLORE LOCALES VESTIDOS CON TRAJES REGIONALES. Se dirigirán hasta la Basílica de la Encina, donde se realizará la ofrenda floral. Inicio en el Paseo de San Antonio, con la participación de: Centro Galicia en Ponferrada, encargado de colocar la ofrenda de flores, Casa de Andalucía; El Castro de Columbrianos; Abelladeira; Indumentaria Bellas Artes Arpil; Alegría Berciana; Banda de gaitas de Fuentesnuevas y Templarios de Oza.

21:00 h.- ACTUACIÓN ORQUESTA IPANEMA Y ORQUESTA ESTRELLA DEL NORTE. Explanada antiguo centro comercial.

21:30 h.- CASA DE ANDALUCÍA. Actuación José de la Plaza. Junto a la Estación de Autobuses.

22:00 h.- PONFE ROCK. Concierto de OBUS, SARATOGA, AUTOPIA. Entrada gratuita. Auditorio Municipal.

00:30 h.- ACTUACIÓN ORQUESTA IPANEMA Y ESTRELLA DEL NORTE. Explanada antiguo centro comercial.

Lunes día 9 de septiembre

19:00 h.- PASACALLES con la banda de gaitas Fuentesnuevas. Avenida de la Martina (Flores del Sil).

19:00 h.- PASACALLES con la Asociación Cultural Abelladeira. Recorrido: pl. John Lennon, av. América, pl. Ángel Cacharron, av. Huertas del Sacramento.

19:00 h.- PASACALLES con el grupo folclórico cultural Templarios del Oza. Recorrido: c/ Doctor Fleming, c/ La Paz, pl. Julio Lazúrtegui, av. de España, pl. Fernando Miranda, av. Valdés, Parque Provincia del Bierzo.

19:00 h.- PASACALLES con la banda de gaitas Castro Bergidum. Recorrido: c/ Gil y Carrasco, pl. de la Encina, plaza del Ayuntamiento y plaza Tierno Galván.

19:00 h.- PASACALLES con banda de gaitas del Centro de Galicia en Ponferrada. Recorrido: plaza de los Cantos y av. Galicia (Cuatrovientos).

19:00 h.- CANTAJUEGOS -Las aventuras de Coco y Pepe. Entrada gratuita. Auditorio Municipal.

21:00 h.- MUESTRA DE LA CANCIÓN BERCIANA. Plaza del Ayuntamiento.

21:30 h.- CASA DE ANDALUCÍA. Fin de fiesta. Junto a la Estación de Autobuses.

21:00 h.- ACTUACIÓN ORQUESTA COMBO DOMINICANO. Explanada antiguo Centro comercial.

23:00 h.- ACTUACIÓN ORQUESTA COMBO DOMINICANO. Explanada antiguo Centro Comercial.