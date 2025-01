El concejal de Personal de Ponferrada defiende la limpieza de las oposiciones al Ayuntamiento

Elbierzonoticias Ponferrada Viernes, 17 de enero 2025, 17:43 Comenta Compartir

El concejal de Hacienda y Personal del Ayuntamiento de Ponferrada, Luis Antonio Moreno, defendió hoy la limpieza de las oposiciones para el Consistorio ponferradino después de que el grupo municipal socialista denunciase ayer posibles irregularidades ante la relación de seis de los elegidos para el puesto de oficial de oficios con miembros del equipo de gobierno de PP y Coalición por el Bierzo.

Moreno defendió la labor de los miembros del tribunal de selección y de todos los empleados municipales y atribuyó las declaraciones del portavoz socialista, Olegario Ramón, a «intereses partidistas» ante los movimientos internos que hay actualmente en el seno del PSOE.

«Sus palabras me han causado gran tristeza. Todos somos personas. Después seremos lo que queramos ser, políticos, abogados…, pero ante todo somos personas y hay ciertas líneas que no se deben cruzar. No todo vale en política, tenemos una responsabilidad con nuestros votantes y el resto de la ciudadanía. Son acusaciones muy graves que dañan las instituciones», comenzó diciendo Moreno en una comparecencia esta mañana ante los medios de comunicación.

A partir de ahí el concejal aseguró que está convencido de que estas declaraciones de Ramón solo responden a la necesidad de cambiar su estrategia dentro del PSOE ante los cambios que se están gestando a nivel nacional y autonómico. «Todos vemos los líos que tienen y creo que antes a Olegario Ramón le interesaba la imagen de hombre de consenso y ahora la de leñero con el PP. Creo que lo enmarco en este tema interno. Cosa que me produce más tristeza porque vemos los intereses reales, que es su propia supervivencia, poniendo por encima sus intereses personales a los de la ciudadanía», continuó.

«La Venezuela de Maduro»

Moreno también mostró tristeza ante una actuación que consideró más propia de gobiernos chavistas, de «la Venezuela de Maduro». «Me parece muy grave que pongan etiquetas a personas, a asociaciones de vecinos por el mero hecho de que no les bailan el agua. Les debió salir la vena chavista de coger un listado y señalar. ¿En qué país estamos viviendo? Nos estamos volviendo locos. Un portavoz del PSOE, que coja un listado y señale a la gente como si fuera la Venezuela de Maduro. Si yo soy una de esas personas vería si inicio acciones legales contra él», aseguró.

Por otro lado, el concejal de Hacienda también apuntó que esta denuncia es una «excusa» para no sentarse a negociar los presupuestos de este año, después de que el acuerdo alcanzado en 2024 con el PSOE «esté prácticamente cumplido».

En todo caso, Moreno afirmó que él seguirá con su «hoja de ruta» y que cuando finalice el borrador de presupuestos, que está prácticamente acabado, llamará a todos los grupos de oposición para negociar la aprobación de esas cuentas, según informa la Agencia Ical. «No me voy a desviar del camino, somos personas dialogantes y ponemos por encima el interés general. Les pido que vuelvan a la senda de sentarse a negociar, hablar y discutir porque es lo que beneficia a Ponferrada», finalizó.