Colisión entre dos vehículos que provoca un accidente y asistencia a una joven de 20 años Se ha precisado de asistencia para la joven tras el accidente, según fuentes del 112

Elbierzonoticias Ponferrada Viernes, 15 de agosto 2025, 17:43 Comenta Compartir

Alrededor de las 16:56 horas se ha producido un accidente entre dos automóviles en el cruce de la Avda. de Antonio Cortés y la calle la Dehesa, según informan fuentes del 112.

Tras la colisión se ha solicitado asistencia a una joven de unos 20 años. La Policía Local y el Sacyl han sido avisados.

Temas

Sacyl