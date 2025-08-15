leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ambulancia del Servicio de Emergencias 112.

Colisión entre dos vehículos que provoca un accidente y asistencia a una joven de 20 años

Se ha precisado de asistencia para la joven tras el accidente, según fuentes del 112

Elbierzonoticias

Elbierzonoticias

Ponferrada

Viernes, 15 de agosto 2025, 17:43

Alrededor de las 16:56 horas se ha producido un accidente entre dos automóviles en el cruce de la Avda. de Antonio Cortés y la calle la Dehesa, según informan fuentes del 112.

Tras la colisión se ha solicitado asistencia a una joven de unos 20 años. La Policía Local y el Sacyl han sido avisados.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Castrocalbón arrasado por las llamas: «Lo hemos perdido todo, nos han dejado solos ante el fuego»
  2. 2 Incendio en Boca de Huérgano: «Se ha contactado con los siete ganaderos perdidos»
  3. 3 El humo ha obligado a cortar el túnel de la AP-66 entre León y Asturias
  4. 4 Los vecinos de Palacios del Sil contra Feijóo y Mañueco: «Valientes, id ahora a la Valduerna»
  5. 5 «Le quiero decir a Quiñones que le haga buen provecho la comida mientras otros se jugaban la vida»
  6. 6 Jaime Aparicio, de 37 años, segunda víctima mortal en los incendios forestales de León
  7. 7 Vuelca un camión de bomberos tras el choque con dos turismos en San Millán de los Caballeros
  8. 8 Eliminan el mural de Nevenka Fernández en Ponferrada
  9. 9 El incendio de León y Zamora, camino de convertirse en el peor de la historia de España
  10. 10 Agentes forestales en León: «Nos mandan solos a los incendios y nos quitan medios en plena extinción»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elbierzonoticias Colisión entre dos vehículos que provoca un accidente y asistencia a una joven de 20 años

Colisión entre dos vehículos que provoca un accidente y asistencia a una joven de 20 años