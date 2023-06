Coalición por El Bierzo confirma un 'secreto a voces' optando por Morala para la Alcaldía de Ponferrada

Era un secreto a voces en toda la capital berciana. Un rumor que se hizo todavía más real con la «cazada» de los tres candidatos en la cafetería de las Cortes de Castilla y León, donde Marco Morala, Patricia González (VOX) y el propio Iván Alonso mantuvieron un encuentro.

Pero finalmente, la formación bercianista ha venido a confirmar lo que se preveía desde hace días, que Marco Morala, candidato del Partido Popular, será el próximo alcalde de Ponferrada. Así, lo confirmó el secretario general y candidato de CB después de la reunión de la ejecutiva del partido, que se decantó por la propuesta popular por 19 votos a favor por dos en contra.

Durante la comparecencia, que generó una importante expectativa entre los medios de comunicación locales, Alonso explicó que «hemos negociado durante mucho tiempo hasta llegar a hoy para encontrar el mejor acuerdo para Ponferrada, que también será relevante para el Bierzo».

Decisión

En cuanto a la decisión de no pactar con el que hasta ahora es el alcalde de Ponferrada, el socialista Olegario Ramón, Alonso ha defendido que «Olegario se ha presentado en un escenario que no preveía, sin ilusión ni propuestas que nos puedan seducir. No nos importaba tanto el reparto de áreas, sino nuestras propuestas para cambiar Ponferrada. El PSOE no ofrecía inversiones de calado y tan solo algunas de nuestras propuestas como la modificación de la ordenanza del mercado de abastos o el estudio sobre el soterramiento de la avenida de castillo, entre otras. Además, echamos en falta apoyos de otras administraciones como la Diputación, el Gobierno de España o el Consejo Comarcal del Bierzo».

En cuanto a áreas de gobierno, los socialistas solo ofrecieron a CB Medio Rural y Patrimonio, que es la que ya ostentaban los bercianistas, y Formación, Empleo y Turismo, pero «nosotros pedíamos más responsabilidades porque las podíamos asumir».

Por su parte, el PP planteó a Coalición las áreas de Medio Rural, Infraestructuras, Brigada de obras, Patrimonio, Turismo, Salubridad animal, Desarrollo industrial y económico, comercio, escuela taller e innovación, además de inversiones concretas por valor de más de 22 millones de euros, entre las que destacan 5,5 millones para el soterramiento de la avenida del Castillo. Los populares también se comprometieron «a revisar e incluso minorar la ORA, el compromiso para que si alguna de las empresas llama a la Junta Ponferrada tiene que ser mimada» o un plan integral de modernización e inversiones para el Hospital del Bierzo.

En el caso de las inversiones, Iván Alonso aseguró que en algunas de las reuniones con el PP estuvo presente el consejero de Hacienda de la Junta, Carlos Carriedo, y «desde el primer minuto se va a poner a trabajar, y ese es su compromiso, ya no solo a nivel de la Junta de Castilla y León, sino también de fondos europeos o de otras administraciones».

Con todo ello, el secretario general de CB aseguró que «vamos a explorar la posibilidad que tiene más inversiones, más compromiso y más ilusión para sacar esto adelante»

Un pacto al que han llegado pero ya avisan, cuentan con la herramienta de la moción de censura, como ya había reiterado durante las negociaciones. En cuanto a la negociación con Vox, Alonso explicó que «le corresponde al PP, nosotros no hemos negociado con Vox» y aseguró que «no queremos cuestiones de índole nacional, este pacto no es más de derechas o de izquierdas, es de inversiones».

Olegario Ramón

Una decisión que el alcalde en funciones y candidato del PSOE, Olegario Ramón, ya se temía porque los bercianistas habían planteado una propuesta, rechazada por los socialistas, que «era tanto como dar el 70% del Ayuntamiento a Coalición por El Bierzo» y que a Ramón le sonaba «a una petición para no ser aceptado» el pacto.

Por tanto, en el pleno de investidura de este sábado (12 horas) los dos concejales de Coalición -Alonso y David Pacios- darán sus votos a Morala, que también contará con el apoyo de los dos ediles de VOX, Patricia González y Gerardo González, aunque todavía está por ver el acuerdo de esta formación con los 'populares', es decir, si tendrán responsabilidades de gobierno u ofrecerán su apoyo puntual.

Aún así, está claro que Ponferrada contará con un nuevo gobierno tripartito -PP, CB y VOX-, el segundo después del forjado en 2019 entre PSOE, Podemos y CB, lo que dejará en esta ocasión al PSOE en la bancada de la oposición.

El PP agradece a CB su «generosidad y responsabilidad»

Tras el anuncio del pacto, el Partido Popular quiso poner en valor y agredecer «la generosidad y responsabilidad» de Coalición por El Bierzo «facilitando el cambiio de gobierno en Ponferrada y respetando la voluntad de las urnas».

Pactos en Villafranca del Bierzo y Arganza

Por otro lado, el secretario general de CB avanzó también el futuro de los otros dos ayuntamientos bercianos pendientes de conocer su color político para los próximos cuatro años, los de Villafranca del Bierzo y Arganza.

En el primero, los bercianistas se decantarán por el PSOE. De este modo, su único concejal, Santiago Castelao, votará a favor de Anderson Batista.

Y en el caso de Arganza, Coalición por El Bierzo ostentará la Alcaldía gracias al apoyo del único edil del PP, que deshará el empate entre PSOE y CB en el pleno dando su voto al candidato bercianista Francisco Javier Ovalle.