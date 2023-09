Circo y música para este miércoles de fiestas en Ponferrada

Las fiestas de la Encina de 2023 encaran su segundo día. Tras el inicio oficial con el pregón de la locutora radiofónica Yolanda Ordás, los festejos continúan en Ponferrada con una gran variedad de actividades, muchas de ellas concentradas en el mercado medieval.

Pero dentro de la programación destaca la actuación del Gran Circo Acrobático de China (20.30 horas en el Auditorio Municipal) o el concierto gratuito de La Guardia en la Plaza del Ayuntamiento a las 11 de la noche.

MIÉRCOLES 6 DE SEPTIEMBRE

10:30 h Gran Mercado Medieval. El mercado abre sus puertas y cobra vida. Artesanos y tabernas llegados de todo el Reino despliegan sus puestos. Apertura del rincón de juegos con atracciones para los niñ@s visitantes. Exposición de cetrería y exhibición de halcón con señuelo. Apertura del taller de escribanía y letra gótica, para todos los públicos.

11:00 h Dianas y alboradas.

11:00h Gigantes y Cabezudos. Recorrido: Plaza Ayuntamiento; C/ Jardines, C/ Cruz de Miranda, Avda. Castillo, C/ Guido de Garda, Trav. Camino Jacobeo, C/Hospital, C/ Buenavista, C/ la Estafeta, Avda . Del Castillo, C/ Gil y Carrasco, plza de la Encina, C/ del Reloj y Plaza del Ayuntamiento, acompañados por el tamboritero Rafael Bustos.

11:00 a 13:00 h Ciudad Mágica 2023. 36 Edición. Apertura de lostalleres. Parque del Temple.

12:00 h Pregón inaugural del mercado medieval. A cargo de la corporación municipal. Pasacalles; Música y danza, a cargo del grupo Nómadas y Animación, y las bailarinas del Centro de Danza Oriental de Aned El Kamar, y el Cetreo con sus aves rapaces.

12:45 h. Gran Mercado Medieval. Cantajuegos para los más pequeños, a cargo del mago Jimmie.

13:00 h Ciudad Mágica 2023. 36 Edición. Cierre de todos los talleres yclausura de la Ciudad Mágica 2023. Parque del Temple.

13:00 h V EDICIÓN HOT SPOT SOUL WEEKENDER. Baile vermouth en Turco de Manila. C/ Gil y Carrasco.

13:15 h Gran Mercado Medieval. Exhibición de vuelo rasante, coninteractuación de las aves rapaces y el público visitante que así lo desee.

13:45 h Gran Mercado Medieval. Música y danza, a cargo del grupo Nómadas Animación, acompañados de las bailarinas del Centro de Danza Oriental de Aned el Kamar.

14:30 h Gran Mercado Medieval. Descanso para el buen yantar en las tabernas venidas de los aledaños del lugar.

17:00 h Gran Mercado Medieval. El mercado abre sus puertas y cobra vida. Apertura del rincón de juegos con atracciones para los niñ@s visitantes. Apertura del taller de escribanía y letra gótica, para todos los públicos. Exposición de cetrería y exhibición de halcón con señuelo.

18:00 h Apertura del Recinto Ferial.

18:30 h Gran Mercado Medieval. Pasacalles para despertar de la siesta, acargo del grupo Nómadas Animación.

19:00 h Torneo pádel. Pádel Indoor.(Polígono Industrial de la Llanada).

19:00h.- Pasacalles a cargo de la Banda de Gaitas del Centro de Galicia en Ponferrada. C/ la Paz, C/El Cristo, Av. Pérez Colino, Plaza Navaliegos, C/ Sierra Pambley y Plaza Fernando Miranda.

19:00 h Pasacalles, a cargo de Banda de Gaitas Castro Bergidum.Avenida de la Martina (Flores del Sil).

19:00 a 21:00 h Juegos del Ayer. Tradición y diversión (Rana, anillas,zancos, bolos...). Parque de Cuatrovientos.

19:30 h Gran Mercado Medieval. Exhibición de vuelo rasante, con interactuación de las aves rapaces y el público visitante que así lo desee.

19:30 h Apertura Casa de Andalucía. Junto a la estación de autobuses.

20:00 h CIRCO SIN RED. «VOLOV» Col. Lectiu TQ,» Espectáculo para todoslos públicos. Jardines del Sil.

20:30 h Gran Circo Acrobático de China. Venta entrada: 25 euros (más gasto de gestión). www.giglon.com. Auditorio Municipal.

20:30 h Gran Mercado Medieval. Gran espectáculo de magia en directo, acargo del Mago Jimmie.

21:00 h Actuación Orquesta Panamá. Explanada antiguo centro comercial.

21:00 h V Edición Hot Spot Soul Weekender. Actuación de Alexix Evans. Entrada gratuita. Plaza de San Lorenzo.

21:30 h Casa de Andalucía. Actuación Grupos: Jazmín y Peinetas del Naraya. Dúo Flamenco Salvador y David. Junto a la estación de autobuses.

21:30 h Gran Mercado Medieval. Pasacalles de música y danza, a cargo del grupo Nómadas Animación, acompañados de las bailarinas del Centro de Danza Oriental de Aned el Kamar de Ponferrada.

23:00 h Actuación La Guardia. Entrada gratuita. Plaza del Ayuntamiento.

23:00 h Gran Mercado Medieval. Espectáculo nocturno de fuego, a cargo del grupo Nómadas Animación.

00:30 h Actuación Orquesta Panamá. Explanada antiguo centro comercial.