Chispas enseña a ahorrar agua

Chispas es la mascota de la biblioteca del Colegio Público de Educación Infantil y Primaria Navaliegos de Ponferrada. Y también es el protagonista de un vídeo de un minuto con el que alumnos de 6º del centro han ganado el segundo premio del concurso de vídeo 'Yo cuido el agua' organizado por Aquona en Castilla y León y Castilla-La Mancha. Convertido en guardián del consumo responsable, el personaje recomienda cerrar el grifo cuando los chavales se lavan los dientes, ilustró Marcos, el alumno encargado de dar vida al muñeco.

Navaliegos recibió este martes el premio de 500 euros, que deberá emplear en la realización de una actividad educativa y sostenible. «Seguro que le van a dar buen uso», dijo el concejal de Medio Ambiente de Ponferrada, Roberto Mendo, presente en el acto de entrega del galardón al que acudió la directora de Desarrollo Sostenible de Aquona, Laura de Vega, quien subrayó el impacto de un concurso que ha llegado a las 20.000 visualizaciones y que se enmarca en la estrategia de educación ambiental y divulgativa de la empresa.

«Chispas dice lo que se tiene que hacer y lo que no para no malgastar el agua», explicó Marcos, mientras Mendo destacó la cantidad de premios en materia medioambiental que están cosechando distintos centros educativos de un municipio en el que, pese a la «abundancia» de líquido elemento, no hay que olvidar las nociones de consumo responsable.