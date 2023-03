CCOO se descuelga de la huelga y pide al comité que permita ir a trabajar «sin miedo»

El sindicato Comisiones Obreras (CCOO) anunció este lunes que se descuelga de la huelga indefinida que desde hace ya una semana vive el servicio de recogida de residuos y limpieza viaria de Ponferrada. El «punto de inflexión» que ha llevado a CCOO a abandonar ha sido «la actitud cobarde y vergonzosa» de las personas que este fin de semana vandalizaron la vivienda de un compañero de empresa y sindicalista por su decisión de volver a trabajar, además de las «amenazas» sufridas.

Es más, desde el sindicato consideran que quien «ha roto la baraja» en el conflicto ha sido el propio comité de huelga por no haber actuado en contra de estas personas. «Llama la atención que solo una persona del comité de huelga haya pedido disculpas a este compañero», relató Isabel Céspedes, coordinadora de Hábitat de CCOO en la provincia de León, quien aseguró, además, que el afectado ya ha presentado la correspondiente denuncia ante la Policía Nacional y la Guardia Civil.

Ir a trabajar «sin miedo»

Y es que con todo ello, Céspedes no entiende que los trabajadores que ya han firmado de forma individual el acuerdo extraestatutario alcanzado entre CCOO y la empresa FCC «tengan miedo de ir a trabajar por culpa de estos fascistas» y pidió al comité de huelga que deje que los empleados que quieran volver a sus puestos lo hagan «sin amenazas» y «sin miedo».

A su vez, insistió en que un tercio de la plantilla ha firmado dicho acuerdo que, según Fernando Valle, delegado de CCOO en el comité de FCC, «es bueno» para los trabajadores.

En ese sentido, desde el sindicato recordaron que el acuerdo mantiene todas las condiciones de los trabajadores subrogados y, a mayores, «tienen unas garantías como son incrementos salariales, vacaciones de verano, dos días más de descanso», entre otros, y además «da validez a los trabajadores que ya están contratados a posterior de la subrogacionón con el convenio provincial y quedarían equiparados en jornada laboral, y en mismos derechos, no así en los costes salariales», añadió la coordinadora de Hábitat en CCOO.

Así, lamentó que una parte del comité no se haya sentado a valorar este acuerdo «porque están obcecados en un convenio de empresa donde no tenemos ningún marco legal para poder obligar a una empresa a firmar este convenio, más allá de la buena voluntad que operase por parte de la empresa si lo quisiese hacer». Pero la empresa ya dejó claro que «un convenio de empresa no es viable, sí el mantenimiento de las condiciones y a partir de ahí negociaciones de mejoras, pero el comité no ha sabido valorar esta postura y es lo que nos ha llevado a CCOO en un último intento, y en aras de que esta huelga no se llegara a producir, a buscar una solución y creemos que es la más acertada en este momento para la plantilla», concluyó.

El alcalde defiende el trabajo del personal de limpieza

Por otro lado, el alcalde de Ponferrada, Olegario Ramón, contestó a las acusaciones de que personal municipal estaba realizando funciones del personal de limpieza. En ese sentido, Ramón aseguró que «es obligación del personal municipal comprobar y verificar los servicios mínimos» y que dentro de las funciones del personal de limpieza viaria está la de «recoger los residuos que estén alrededor de los contenedores».

El primer edil también pidió que «se abandonen actitudes que solo causan daño a la ciudadanía y a la ciudad», con destrucción de mobiliario y patrimonio público, algo que «no forma parte del derecho a la huelga», y volvió a realizar un llamamiento «a la calma, a la negociación, a la valoración tranquila y serena de lo que se ofrece».

Con todo ello, el regidor ponferradino recordó que la negociación de una solución tiene que ser entre la empresa y los trabajadores y que la obligación del Ayuntamiento «es exigir que se cumpla el contrato y pagar, y siempre que se dice que el alcalde medie se está diciendo que la ciudadanía asuma las condiciones de mejora de los trabajadores, que saldría de los boslillos de todos, como ocurrió en 2017, y digo una y otra vez que eso no va a ocurrir», finalizó.