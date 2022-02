CB-BEX: «No hemos sabido traducir el voto municipal a ese voto autonómico» La coalición bercianista no consigue alcanzar el objetivo de un procurador y su cabeza de lista, Raúl Rodríguez Canca, asegura que harán todo lo posible para ayudar al Bierzo, a pesar de no lograr representación en las Cortes de Castilla y León

No pudo ser. Coalición por El Bierzo-El Bierzo Existe (CB-BEX) no ha logrado su objetivo de conseguir un procurador en las Cortes de Castilla y León para la próxima legislatura. Los votos en la jornada electoral de este domingo no les han acompañado, algo más de 2.500, que no han sido suficientes para lograr la tan ansiada representación tras una campaña «reivindicativa y diferente».

La conclusión a la que llegan los bercianistas es que «no hemos sabido traducir ese voto municipal, donde somos la tercera fuerza política del Bierzo, a ese voto autonómico que al final se ha traducido en un voto a nivel nacional en las banderas de PP, PSOE y por suerte o por desgracia nos olvidamos de las problemáticas que tiene el Bierzo», apuntó el cabeza de lista de CB-BEX, Raúl Rodríguez Canca, quien lamentó que los ciudadanos hayan preferido votar en clave nacional «en vez de a un partido que quiere o tenía la intención de mirar por y para el Bierzo, pero bueno, el pueblo es soberano y eso es lo que han decidido los bercianos, así que nada, esperaremos a dentro de cuatro años volver a recibir el mismo tipo de promesas y el mismo tipo de abandono que hemos recibido durante 35 años».

Rodríguez Canca aseguró, a su vez, que seguirán luchando y que harán todo lo posible por ayudar al Bierzo, «agotando todas las vías, todas las denuncias», aunque será una labor complicada al estar fuera de la institución autonómica. «Pero nosotros seguiremos luchando e intentaremos convencer en este tiempo que dure la legislatura a los bercianos para que dejen de votar a esos partidos que solo prometen y por una vez apuesten por un partido que intenta luchar por el Bierzo», añadió.

El cabeza de lista bercianista también quiso felicitar a Soria Ya y Por Ávila, que han conseguido tres procuradores y uno respectivamente, y apuntó que a medida que estas formaciones vayan consiguiendo cosas, «le recordaremos a los bercianos lo que es tener un partido de casa defendiendo los intereses, en este caso de las provincias, en nuestro caso de la región, a no tenerlo».

Mirando a las municipales de 2023

Tras las elecciones autonómicas, Coalición por El Bierzo ya mira a las municipales que tendrán lugar en 2023, «donde está nuestra fuerza». En ese sentido, Rodríguez Canca recordó que han estado creando agrupaciones en distintas localidades de la comarca «para precisamente incrementar esa base del partido y desde luego para nosotros es otra competición completamente diferente». «En las municipales nos sentimos muy fuertes y vamos a luchar por seguir siendo esa tercera fuerza política y por qué no, incluso más que para eso estamos trabajando durante estos cuatro años», concluyó.