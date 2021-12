El Castillo de Los Templarios de Ponferrada se llena de magia Este martes 28 diciembre a las 21.00 horas, el mago Pepín Banzo estará en la capital de El Bierzo presentando su espectáculo 'On the Street'

El Castillo de los templarios de Ponferrada se llena de magia. Este martes 28 diciembre a las 21.00 horas, el mago Pepín Banzo estará en la capital de El Bierzo presentando su espectáculo 'On the Street'

Este evento que se enmarca dentro de la programación del Festival Internacional de Magia de León mezcla magia con música y humor. Las entradas que se pueden adquirir en la taquilla del Castillo tienen un precio simbólico de un 1 euro.

Pepín Banzo se presenta como artista completo y virtuoso showman. Es músico multidisciplinar con gran arraigo a su tradición aragonesa. Desde su desmesurada pasión cultural y gracias a Fernando Lalana, Pepín sigue creciendo desde el teatro, pero su insaciable inquietud le lleva descibrir otra de sus pasiones, la Magia.

Frescura

«Pepín On the Street» nos invita al frescura del teatro de calle donde la comicidad, la complicidad con el público, la música, la interpretación y la magia se dan la mano para contagiarnos de sus 'tontadas' en compañía de Elena S. Perdomo, un singular tándem artístico que no tiene precio.