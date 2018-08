El Castillo de los Templarios acoge tres de los conciertos centrales del festival de jazz El grupo leonés Goodman presentará su trabajo en el festival de jazz de Ponferrada. El brillante saxofonista portugués João Mortágua; el grupo leonés Goodman y el guitarrista y compositor lucense Marcos Pin presentan sus trabajos en la tercera edición de 'Km.251' ELBIERZONOTICIAS Ponferrada Martes, 28 agosto 2018, 10:07

Desde Portugal, León y Galicia llegan las formaciones que en los próximos días presentarán su trabajo en la tercera edición del festival 'Km. 251 Ponferrada es Jazz': el sexteto liderado por el brillante saxofonista portugués João Mortágua; la banda Goodman, montada por Javier Baillo con una cuidada selección de hasta una docena de músicos para rendir tributo a la música afroa-mericana en #Wondering y el cuarteto de guitarras de Marcos Pin que ofrece la sobresaliente suite Four on Six. Todos ellos presentarán sus propuestas en el patio de la zona palacial del Castillo de los Templarios, convertida de nuevo en el Palacio del Jazz, a las 21.30 horas.

Nacido en la zona portuguesa de Aveiro, donde inició sus estudios de saxofón, João Mortágua se licenció en jazz por la ESMAE de Oporto. Con su personal visión del jazz, se ha revelado como uno de los saxofonistas más completos y desafiantes de la actualidad en Portugal. Sus elegantes composiciones ofrecen espacio tanto para la improvisación en solitario como para la fascinante dinámica de grupo. Mortágua grabó su primer álbum «Janela» en 2014, recibido con grandes alabanzas por la crítica. A este disco le han segido 'Mirrors' (Live at Guimarães Jazz) y 'Axes', que se presenta en Km.251 con un sexteto que explora las texturas de cuatro saxofones, sin recurrir a ningún instrumento armónico, proponiendo un resultado contemporáneo, profundamente marcado por la búsqueda de un lenguaje artístico propio, que la ha valido ser calificado como «uno de los más cautivadores saxofonistas en actividad en la escena nacional del jazz». Integra la formación que tocarán el miércoles, 29, el propio João Mortágua (saxofones alto y soprano), José Soares (saxofón alto), Hugo Ciríaco (saxofón tenor), Rui Teixeira (saxofón barítono), Alex Lázaro (batería y percusiones) y Pedro Vasconcelos (batería y percusiones)

El jueves, 30, se presenta el grupo leonés Goodman que presenta su disco #Wondering, un tributo a la música afroa-mericana, con evidentes referencias hacia Stevie Wonder, Al Jarreau y otros artistas más actuales, además de la influencia de estilos como el jazz o el «old school rap».. Bajo la marca Goodman se unen una serie de instrumentistas con preferencias y gustos musicales similares movilizados por el leonés Javi Baillo, viculado al mundo de la música y en concreto, el funk, desde la fundación del la banda leonesa «Solomones» hace ya mas de 25 años. La amplia formación, con una docena de músicos, incluye a Jorge Majo (guitarra), Javier Baillo Almuzara (bajo eléctrico), José E. López (batería), Juan G. Galiardo y Mario Morla (Teclados), Mark Gibson (trompeta), Juanjo Castellanos (saxo tenor), Rubén Morán (saxo alto), Andrea López, Dago Rodriguezy Sonia Rubín (voz) y Diana Majo (voz y percusión).

Marcos Pin.

Marcos Pin, una de las mentes más inquieta del jazz ibérico

El viernes, 31, será la cita con el guitarrista y compositor lucense Marcos Pin, una de las mentes más inquietas del jazz ibérico, que presenta un álbum con dos suites originales con una formación no menos original: cuatro guitarras. En Four on Six (cuatro hombres con seis cuerdas cada uno) homenajea a su ídolo Wes Montgomery y ofrece dos suites que interpretan, junto a Pin, el danés Jens Larsen, el gallego Virxilio da Silva y el ponferradino Gío Yáñez, que sustituye en la gira actual al portugués Alfonso Pais, guitarristas versátiles y grandes improvisadores que hacen difícil definir dónde acaban los siempre coloridos y eruditos arreglos de Pin y dónde comienza la personalidad improvisadora de cada uno. Un crítico ha dicho que «uno piensa que guitarras y más guitarras de principio a fin va a sonar de todo menos entretenido, pero no es así. El repertorio discurre a través de siete temas que recrean ambientes íntimos, con melodías inspiradas y armonías a la medida de los cuatro músicos, un curioso cuarteto de cuerda en el que las personalidades de los músicos encajan con la partitura». Estamos ante un trabajo complejo, en el que «Marcos Pin vuelve a dejarnos este regalo de sus vivencias envueltas en poesía musical».

Las localidades para estos conciertos, al precio de 10 euros, pueden adquirirse mediante los sistemas de venta del Teatro Bergidum (taquilla, 902 504500 y www.ataquilla.com) o media hora antes del concierto, las disponibles, en la taquilla del castillo.

Km. 251 Ponferrada es Jazz está organizado por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Ponferrada, con el asesoramiento artístico de Gio Yáñez (La Casa del Jazz) y la producción ejecutiva del Teatro Bergidum.