Casino Montreal: «Cantar en castellano es algo ilusionante que nos ha hecho retomar las ganas de darle caña y de seguir creciendo como banda» El grupo ponferradino The Morgans, liderado por los hermanos Rivas, renace como Casino Montreal con un nuevo disco 'El hombre excepcional' que vera la luz en primavera, nueve temas de rock indie en castellano donde destacan los estribillos implacables y las contundentes bases rítmicas grabado en el estudio 'El Castillo Alemán' por Carlos Hernández

La banda ponferradina The Morgans renace como Casino Montreal con un nuevo trabajo en castellano del que ya ha dado a conocer su primer single 'Los Dos'. El grupo liderado por los hermanos Rivas emprende así una nueva trayectoria dejando a un lado los temas en inglés. En primavera lanzarán su álbum debut 'El Hombre Excepcional' grabado en el estudio 'El Castillo Alemán' por Carlos Hernández, con letras que trazan la figura de el hombre excepcional como su mismo título dice, y narran lo difícil que es para una persona encontrar su propio camino.

The Morgans renace como 'Casino Montreal', ¿por qué este cambio?

Todo se basa en el cambio de idioma. Nosotros ya teníamos ganas de cantar en castellano desde hace bastante tiempo y creíamos que The Morgans no pegaba con ese cambio, que eran cosas diferentes, entonces lo que decidimos hacer es dar carpetazo al periodo The Morgans y pasar a otro haciendo todas esas cosas nuevas que queríamos hacer, diferentes.

¿Cómo se plantea este giro para un grupo que estaba funcionando y qué ha supuesto para la banda este cambio?

Pues la verdad es que si te soy sincero es algo que estábamos deseando en los últimos tiempos. Ya teníamos ganas aunque a lo mejor no lo verbalizábamos. Para nosotros es algo ilusionante que nos ha hecho ahora retomar las ganas de darle caña y de seguir creciendo como banda, que quizá con The Morgans no estaban tan candentes como pueden estar ahora, que estamos con muchísimas ganas y mucha ilusión.

Abandonáis el inglés para pasar a componer en castellano, ¿de dónde surge esa necesidad?

Por un lado, de conectar con la gente cuando cantamos, cuando hacemos shows, el ver que la gente pueda saberse las letras completas no solo partes del estribillo, porque el inglés es un poco complicado para esto. Y por otro lado, para nosotros como compositores, sobre todo para mí que soy el letrista principal, las ganas de empezar a escribir en mi idioma y ver si era capaz de mandar un mensaje, de que la gente se pueda sentir identificada más allá de obligarla a ponerse a traducir, porque eso es un obstáculo hoy en día.

Aparte del idioma, ¿qué otros cambios podemos apreciar en este nueva trayectoria?

En cuanto a la música, va a seguir un poco en la misma onda. Mantenemos la esencia Morgans de ese tipo de pop-rock indie, con estribillos más épicos, que es un poco nuestro estilo. Todo se mantiene, lo que varía ahora es la incorporación de Sam Briz al bajo, que es un músico de la escena local que conocemos y con el que tocamos en mil bandas, y luego el paso de Mauro Otero del bajo a la batería. Esos son los principales cambios. Mauro es un músico increíble, ha surgido el reto de hacerlo así y estamos súper contentos porque es un crack.

En cuanto al sonido, ¿con que se van a sorprender vuestros seguidores en esta nueva andadura?

Se van a encontrar canciones con estribillos contundentes, que es un poco la marca de la casa, con un crisol de sonidos y de colores en cada canción que hacen que la canción no deje de crecer y deje de estar en movimiento en todo momento. El mismo estilo pero con las letras en castellano que nos permite profundizar un poco más en ellas.

¿A qué público van dirigidas ahora vuestras letras u os mantenéis fieles a vuestros seguidores?

En este aspecto nunca hemos tenido mucho en cuenta el dirigirnos a un público en concreto. Cuando escribimos lo hacemos sin pensar en eso y no va a cambiar más allá de la evolución que hemos tenido nosotros como personas. No vamos a dirigirnos a otras personas ni hacer nada nuevo en ese aspecto, vamos a seguir con nuestras reflexiones, lanzando nuestros globos sonda en forma de letras y con la misma idea.

'Los Dos' es el primer single de vuestro nuevo disco en este desembarco, prólogo de lo que será el estreno del álbum ahora como 'Casino Montreal' titulado 'El hombre excepcional', ¿hay algo de autobiográfico en este nuevo trabajo?

Sí, la verdad es que en todas las letras van a encontrar una corriente común de pensamiento y de vivencias que se han transformado en letras. Lo que escribimos es siempre autobiográfico, no pretendemos ser nada más de lo que somos. Son letras sencillas sin tratar de ser rimbombantes ni inventarnos cosas raras. Creemos que son bastante directas.

¿Se nota la presencia del Bierzo y su impronta? ¿Imprime carácter ser de esta tierra para un músico?

Siempre. Somos lo que comemos, que se dice. Hemos mamado de todos los músicos de aquí, de toda la escena, son todos amigos. Además, también en el viodeclip hemos colaborado con Asier Vera, que es un tremendo artista vasco-berciano. Sí, siempre está presente.

¿Cómo ha sido grabar con Carlos Hernández en el estudio 'El Castillo Alemán'?

Ha sido una pasada. En el pasado habíamos hecho una preproducción de 'Like a Queen' con Carlos, habíamos trabajado un poquito con él y teníamos muy buen rollo, y apostamos por él. Aparte de que es un productor que dentro de lo que es nuestro género es un tipo súper habilidoso, a nivel personal es una pasada, es súper alegre, es un disfrute estar con él, pasar tiempo con él, apreder de él, y la verdad es que es una experiencia única.

Con unos cuántos años de bagaje en la mochila, kilómetros recorridos y experiencia en el mundo de la música, ¿a dónde mira ahora la banda de los hermanos Rivas?

Seguimos un poco con la misma idea de intentar hacer nuestra música lo más fieles a nosotros mismos que sea posible. Vamos a seguir apostando por nuestra creatividad y por la idea que tenemos tanto nosotros como el resto de miembros de la banda y vamos a seguir haciendo discos y música hasta que nos muramos, como es el plan. Todo sigue igual.

¿Para cuándo la gira?

Imagino que a partir de la salida del disco, que será en junio o así. A partir de entonces empezaremos a movernos.

Osea, ¿este verano?

Sí, sí, sí, ya empezamos a pensar en eso.

¿Os veremos por El Bierzo?

Siempre, siempre tocamos en casa en algún momento, entonces más tarde o más temprano ocurrirá.