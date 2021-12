Carlos Núñez suma sus huellas a 'la acera del Teatro

El gaitero gallego Carlos Nuñez suma sus huellas a ' la acera del Teatro' de Ponferrada. De este modo, se cierra un ciclo que comenzó hace 25 años con su primera actuación en la capital berciana y cuyo público ha conquistado a este polifacético músico. «Desde la primera vez que tocamos aquí sentimos que la gente respondía y nos hemos encontrado u n público que ha sido de los más fieles del mundo», apuntó durante el acto que ha tenido lugar en el vestíbulo del Teatro Bergidum.

En ese sentido, Nuñez aseguró que en estos 25 años su música y él han crecido a la par que los espectadores de la capital berciana «y además cada año vemos que viene gente nueva, gente joven».

También quiso dedicar «este honor», el de quedar inmortalizado en «el paseo de la fama» ponferradino, a su maestro, el gaitero de The Chieftains, Paddy Moloney, fallecido recientemente. «Paddy no pudo soportar la tristeza de estar sin dar conciertos durante dos años, la pandemia fue tremenda para los músicos y él estuvo en Irlanda sin salir de casa, no soportó esa tristeza y para mí esa es la demostración de que los músicos necesitamos al público, es la vida misma», añadió.

Durante el acto, previo a la actuación de esta noche, el gaitero gallego estuvo acompañado por el alcalde de Ponferrada, Olegario Ramón, por la concejala de Cultura, Concepción de Vega, y por el director del teatro, Miguel Ángel Varela.