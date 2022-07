La capital berciana recomienda el uso de mascarillas en centros municipales con altas concentraciones de personas Los expertos en covid trasladan un mensaje de tranquilidad aunque piden prudencia y no relajarse en materia de higiene básica

El alcalde de Ponferrada, Olegario Ramón, ha participado en la mañana de este jueves en una reunión del Comité Covid, motivada por la preocupación creciente ante el incremento de nuevos contagios.

En dicha reunión, los expertos le han trasladado al alcalde un mensaje de tranquilidad, porque, aunque efectivamente en la evolución de la pandemia se han detectado diferentes variantes de la enfermedad, la actual sí que tiene una ratio de contagio superior a las anteriores, pero a nivel hospitalario no se está notando un gran aumento.

Según trasladaron al alcalde los especialistas en salud pública, en estos momentos hay 31 personas ingresadas con Covid en el Hospital del Bierzo. Sin embargo no en estos momentos no hay ninguna hospitalizada en la UCI del centro como consecuencia de la enfermedad. Sí que hay personas en la UCI a las que se les ha hecho la prueba y han dado positivo en Covid, pero no están ingresadas en esa unidad por tal motivo, sino por padecer otras patologías previas.

En cualquier caso, el alcalde mantiene un llamamiento a la prudencia y a no relajarse en materia de higiene básica, como el lavado de manos y en el mantenimiento de cierta distancia social allá donde sea posible, sobre todo para las personas de los colectivos de riesgo, para quienes las autoridades sanitarias recomiendan el uso de mascarilla en los espacios interiores.

En ese mismo sentido, Olegario Ramón, indica que en algunos centros municipales donde se detectan altas concentraciones de personas y de CO2, como por ejemplo la salda de lectura de la Biblioteca, donde coinciden actualmente muchos estudiantes, el Ayuntamiento recomienda el uso de mascarilla.