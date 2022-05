El Bierzo sale a la calle para reivindicar un futuro digno

El 12M ha concluido en la comarca del Bierzo con un seguimiento desigual, tanto en los paros convocados por la mañana como en la manifestación celebrada por la tarde por las calles de Ponferrada, donde menos de medio millar de personas tomaron salida desde la plaza Julio Lazúrtegui.

'Un Bierzo con futuro' era el lema de la pancarta que lideraba la manifestación, encabezada por los principales sindicatos (CCOO, UGT y USO), que aseguraron que las razones de esta reivindicación «son de sobra conocidas» y pidieron sobre todo a los políticos que «luchen para poder hacer un Bierzo con futuro, en el que no tengan que emigrar los jóvenes y podamos ser capaces de volver a ser el referente industrial que hemos sido en el pasado», indicó el secretario comarcal de CCOO, Ursicino Sánchez.

En ese sentido, Omar Rodríguez, secretario comarcal de UGT, pidió que las promesas electorales que hacen los partidos políticos para la comarca «se hagan realidad», tanto en los Presupuestos Generales del Estado como en los de la Comunidad. «En su mano está», añadió.

Por su parte, Gabriel Garnelo, representante de USO, apeló a la unidad de todos porque «tenemos que hacernos ver, hacernos oír y que de una vez por todas las administraciones cumplan sus promesas y cumplan con esta comarca denostada por muchos años».

Panorama «desalentador»

La manifestación, que concluyó en la plaza del Ayuntamiento con la asistencia finalmente de unas 2.000 personas según las organizaciones convocantes, estuvo secundada también por numerosos representantes políticos de la comarca y del Ayuntamiento de la capital berciana. El alcalde ponferradino, Olegario Ramón, lamentó la falta de respuesta de los ciudadanos a esta convocatoria. «Yo no sé si hemos perdido el espíritu crítico o es que nos conformamos y no somos capaces de protestar, no sé la razón, pero es un poco desalentador ver tan poca gente aquí en la manifestación», indicó.

A pesar de «estar preocupado por el futuro de todos», Ramón aseguró que «entiendo que la situación no es tan caótica como se manifiesta, hay algunos motivos para la esperanza pero hay mucho por hacer» y señaló que las responsabilidades sobre como está el Bierzo no son únicamente de las administraciones públicas, sino que «son compartidas por todos, ciudadanos, empresarios, sindicatos y claro, administraciones públicas».

Además, en cuanto a las quejas ciudadanas y sindicales sobre el incumplimiento de promesas, recordó que «hay una promesa que viene de largo que nos puede dar algo de esperanza, que es la apertura de La Térmica Cultural. Durante años se han dedicado a intentar aniquilar todo lo que tenía que ver con la Ciuden y ahora se van a adjudicar en estos días las obras, ¿es lo ideal?, no, también hay que aspirar a mucho más pero también hay que reconocer que mientras unos se dedicaban a destrozarla que era el PP, el actual Gobierno está dedicándose a empezar a darle fines a la Ciuden», concluyó.

Por último, Beatriz Coelho, vicesecretaria general de los 'populares' en la provincia, apuntó que «no todas las administraciones son iguales» y destacó que la inversión de la Junta en la comarca asciende a 210 millones de euros para la puesta en marcha de cinco proyectos industriales que crearán 1.300 puestos de trabajo directos y más de 3.000 indirectos. Por contra, destacó Coelho, las inversiones del Gobierno en los PGE son «prácticamente cero euros» en lo que respecta al Bierzo.